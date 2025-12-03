تكنولوجيا: تسلا تثير قلق السائقين: بطاريات LG الصينية تُظهر معدلات فشل مرتفعة بشكل صادم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعربت ورشة الإصلاح الكرواتية المعروفة EV Clinic عن “مخاوف جدية” بشأن حزم بطاريات LG من نوع NCM811 المستخدمة في سيارات Tesla Model 3 وModel Y.

ففي الوقت الذي يُتوقع فيه لبطاريات Panasonic أن تصل إلى نهاية عمرها الافتراضي بعد قطع 400 ألف كيلومتر، تبدو بطاريات LG الصينية قادرة على تقديم ما يزيد قليلًا عن 250 ألف كيلومتر فقط.

وتشير EV Clinic إلى أن الارتفاع الكبير في المقاومة الداخلية لخلايا بطاريات LG هو المشكلة الأساسية. فحتى عند التسليم، تكون هذه المقاومة عند مستوى يُعدّ خللًا في خلايا Panasonic.

ووفقًا لتقرير الورشة، تبلغ المقاومة الداخلية لخلايا Panasonic عادةً 10 ملي أوم، بينما تصل الخلايا الجديدة من مصنع LG في نانجينغ إلى 28 ملي أوم أو أكثر.

وتوضح الورشة أن البطاريات التالفة غالبًا ما تحتاج إلى استبدال كامل، إذ لا يمكن إصلاح حزم بطاريات LG من خلال استبدال بعض الخلايا في أكثر من 90% من الحالات التي تصل إلى المركز.

ويرجع ذلك إلى أن عدة خلايا تتأثر بقيم مقاومة مرتفعة جدًا، ما يؤدي إلى انتشار العطل بسبب تأثيرات متتالية، وبالتالي يصبح الحل الوحيد هو استبدال الحزمة بالكامل بأخرى من Panasonic.

وتقدّر EV Clinic الخسائر الناتجة عن اختبار إمكانية إصلاح بطاريات LG التالفة بأكثر من 20 ألف دولار شهريًا.

ولذلك تصف الورشة الخلايا الصينية من نوع NCM811 بأنها “كارثية”، كما بدأت في فرض رسوم على عملية اختبار صلاحية حزمة البطارية لإمكانية الإصلاح.

