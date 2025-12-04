شاهد بالصورة والفيديو.. طفلة سودانية تحصل على هاتف ومبلغ مالي بعد أن كسبت التحدي ضد إعلامي خليجي

قام إعلامي خليجي بتكريم الطفلة السودانية, “رودينا”, بعد أن كسبت تحدي ضده في مقطع فيديو سابق قام بتصويره من داخل الإستاد. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أوفى الإعلامي بوعده للطفلة “رودينا”, وقام بمنحها هاتف جديد ومبلغ مالي. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

