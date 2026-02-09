تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 09-02-2026

هبط سعر الإيثيريوم (ETHUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر تماسك مستوى المقاومة 2,155$، ليستسلم السعر للضغوط السلبية المحيطة به، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، بالإضافة لتوارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية.