الاقتصاد

تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 09-02-2026

0 نشر
0 تبليغ

تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 09-02-2026

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 09-02-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-02-09 11:13AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

هبط سعر الإيثيريوم (ETHUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر تماسك مستوى المقاومة 2,155$، ليستسلم السعر للضغوط السلبية المحيطة به، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، بالإضافة لتوارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا