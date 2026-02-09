شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 09-02-2026 والان مع بالتفاصيل
2026-02-09
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
هبط سعر الإيثيريوم (ETHUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر تماسك مستوى المقاومة 2,155$، ليستسلم السعر للضغوط السلبية المحيطة به، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، بالإضافة لتوارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية.