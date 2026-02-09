- 1/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 09-02-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-02-09 11:01AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
تراجع سعر الذهب (GOLD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر تماسك مستوى المقاومة الرئيسي 5,000$، بالإضافة لملامسة السعر لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما أجبره على هذا التراجع، خاصة ونلاحظ في الخلفية من ذلك بدء تشكل دايفرجنس سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، مع بدء توارد الإشارات السلبية منها.