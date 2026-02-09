تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 09-02-2026

تراجع سعر الذهب (GOLD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر تماسك مستوى المقاومة الرئيسي 5,000$، بالإضافة لملامسة السعر لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما أجبره على هذا التراجع، خاصة ونلاحظ في الخلفية من ذلك بدء تشكل دايفرجنس سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، مع بدء توارد الإشارات السلبية منها.