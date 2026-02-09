تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 09-02-2026

انخفض سعر البتكوين (BTCUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر تماسك مستوى المقاومة المحوري 71,500$، وسط استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من قوة وهيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، ما يضاعف من الضغوط السلبية المحيطة بالسعر.