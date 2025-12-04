شكرا لقرائتكم خبر معرض "فومكس" بالمنتدى السعودي للإعلام.. منصة لعقد الشراكات الاستراتيجية وإطلاق التقنيات المبتكرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يحتضن المنتدى السعودي للإعلام في نسخته الخامسة، الذي سيفتح أبوابه خلال الفترة من 2 إلى 4 فبراير 2026، معرض مستقبل الإعلام "فومكس"، ليشكّل منصة حيوية لعقد الشراكات الاستراتيجية وإطلاق التقنيات المبتكرة، التي تعيد تشكيل منظومة الإعلام المستقبلية، فالمعرض الذي يُعقد في قلب هذا التجمع الإعلامي الرائد، يمثل نقطة التقاء بين المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة المحلية والدولية، حيث تلتقي الرؤى مع الابتكار لبناء مستقبل إعلامي متطور يواكب التحولات العالمية المتسارعة.

ومعرض "فومكس"، منصة سعودية رائدة للتبادل والتعاون الإعلامي، تُنمي القدرات وتُحفّز الابتكار وتبني جسور التواصل محلياً وعالمياً، وهذا التكامل بين المنتدى والمعرض يخلق فرصة استثنائية للمشاركين لاستكشاف آفاق جديدة في عالم الإعلام الرقمي والتقليدي، ويعزز من قدرة القطاع على مواجهة التحديات المستقبلية بحلول مبتكرة ومستدامة تضع المملكة في طليعة الدول الرائدة إعلامياً.

وتتوزع فعاليات معرض "فومكس" عبر ثلاثة محاور رئيسية تُغطي جوانب متعددة من صناعة الإعلام المعاصر، الأولى أجنحة العارضين التي تستقطب طيفاً واسعاً من المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة المحلية والدولية، حيث تعرض مساهماتها ومنتجاتها في مجالات الإعلام والراديو والتلفزيون، وتمنح العارضين فرصة فريدة لمشاركة خدماتهم وابتكاراتهم مع الزوار، والتفاعل المباشر مع صناع القرار والمهتمين بتطوير القطاع الإعلامي، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، التي تثري المشهد الإعلامي وتفتح مجالات واسعة للتعاون المثمر.

والثانية منطقة الإطلاق، التي تشكل المساحة الأكثر حيوية في المعرض، حيث خُصصت لتكون منصة تتيح للشركات عرض أحدث ابتكاراتها وتقنياتها الإعلامية أمام الجمهور المتخصص، وهذه المنطقة تتجاوز كونها مجرد معرض، فهي تُسهم في إبرام الشراكات الاستراتيجية، التي تدفع عجلة التطوير في منظومة الإعلام المستقبلية، وتفتح آفاقاً واعدة للتعاون بين مختلف الأطراف الفاعلة في القطاع، مما يعزز من فرص النمو والتوسع في هذه الصناعة الحيوية وتدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 في القطاع الإعلامي.

والفعالية الثالثة مسرح "فومكس" حيث تُقدم رؤى شاملة حول قطاع الإعلام من خلال جلسات النقاش والحوار وورش العمل، ويستضيف المسرح أبرز المتحدثين على المستوى المحلي والدولي، ويفسح المجال أمام توقيع اتفاقيات التعاون والشراكات، التي تعزز مكانة المملكة كمركز إقليمي وعالمي للإعلام المتقدم، وتناقش هذه الجلسات أحدث الاتجاهات والتطورات في صناعة الإعلام، وتستشرف المستقبل بعيون الخبراء والمختصين، وتوفر منصة للحوار البناء حول التحديات والفرص التي تواجه القطاع في ظل التطورات التقنية المتلاحقة.

ومعرض مستقبل الإعلام "فومكس" بالمنتدى السعودي للإعلام، يؤكد التزام المملكة بقيادة التحول الإعلامي في المنطقة، من خلال توفير منصة شاملة تجمع بين الابتكار التقني والشراكات الاستراتيجية، وتُمكّن جميع المشاركين من استشراف المستقبل والمساهمة في صناعته، ويمثل هذا الحدث فرصة ذهبية للراغبين في الانخراط بمستقبل الإعلام، واستكشاف الإمكانات الهائلة التي تفتحها التقنيات الحديثة أمام هذه الصناعة الحيوية، ويعكس الدور المحوري الذي تلعبه المملكة في تشكيل مستقبل الإعلام إقليمياً وعالمياً.