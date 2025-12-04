"بيرنيز" تفوز بجائزة PRCA MENA 2025 لأفضل حملة علاقات عامة لمشروعٍ عقاريٍّ في السعودية

شكرا لقرائتكم خبر "بيرنيز" تفوز بجائزة PRCA MENA 2025 لأفضل حملة علاقات عامة لمشروعٍ عقاريٍّ في السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتُعتبر الحملة، التي نفَّذتها شركة "بيرنيز"، نموذجًا مبتكرًا في التواصل الإعلامي، تمَّ فيها استخدام إستراتيجيةٍ متكاملةٍ تضمَّنت بياناتٍ صحفيةً إبداعية، ومحتوى رقميًّا مبتكرًا على منصات التواصل الاجتماعي، وإعلاناتٍ طرقيةً مُلفتة، أسهمت جميعها في تعزيز حضور المشروع بطريقةٍ مؤثرةٍ وفعَّالةٍ لدى الجمهور المستهدف.
من جانبه، علَّق محمد الحمود، الرئيس التنفيذي لشركة بيرنيز، قائلًا: "نفخر بفوزنا بهذه الجائزة التي تعكس التزام "بيرنيز" بالابتكار والتميُّز في صناعة العلاقات العامة، خصوصًا في القطاع العقاريّ الذي يشهد تنافسًا كبيرًا، ويتطلَّب إستراتيجياتٍ مبتكرةً للتواصل مع الجمهور المستهدف. ويأتي هذا الإنجاز ثمرة جهود فريقنا المتفاني الذي يعمل بروحٍ واحدةٍ لصياغة حملاتٍ مؤثرةٍ تُحقِّق نتائج ملموسةً لعملائنا."
وأضاف: "نعتبر هذا الفوز دافعًا لمواصلة تعزيز مكانتنا في صناعة العلاقات العامة، والاستمرار في تقديم حلولٍ اتصاليةٍ مبدعةٍ ترتقي بمستوى القطاع، وتدعم عملاءنا في بناء علاقاتٍ مستدامةٍ مع جمهورهم. كما نؤكد التزامنا الدائم بتقديم قيمةٍ مضافةٍ لمشهد العلاقات العامة في منطقة الخليج والشرق الأوسط".
جديرٌ بالذكر أن "بيرنيز" تأسَّست عام 2016، وتمتلك خبرةً طويلةً في العمل الإعلامي والاستشاري بمنطقة الخليج العربي. وتغطّي الشركة قطاعاتٍ متعددةً تشمل العقارات، المال والأعمال، الإعلام، التعليم والسياسات العامة، وتمتلك محفظة عملاءٍ واسعةً تضمُّ كبرى الشركات في البحرين والمملكة العربية السعودية.
