تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 04-12-2025

شهد سعر عملة داش (DASHUSD) حالة من التذبذب داخل نطاق محدود من التداولات الجانبية، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع وجود ضغط سلبي ناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ما يضاعف من الضغوط السلبية المحيطة بالسعر.

لهذا تشير توقعاتنا إلى هبوط سعر العملة الرقمية خلال تداولاته اللحظية القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 54.35، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 41.10.

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: هابط