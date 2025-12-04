- 1/2
شكرا لقرائتكم خبر عن كثب- شهود: الدعم السريع السودانية تحتجز ناجين من حصار الفاشر للحصول على فدى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - - قوات الدعم السريع تطالب بفدى كبيرة من أقارب المقيمين في الفاشر - الذين لا تستطيع عائلاتهم الدفع يتعرضون للضرب أو القتل الاعتقالات تتبعها أعمال انتقامية منها القتل بإجراءات موجزة كثيرون من سكان المدينة لا يزالون في عداد المفقودين قوات الدعم السريع: نحقق في الانتهاكات ونلاحق مرتكبيها قضائيا
الخميس - 04 ديسمبر 2025
Thu - 04 Dec 2025
القاهرة - طينة ( تشاد) - رويترز
نازحون يجلسون داخل مخيم بعد فرارهم من مدينة الفاشر في طويلة بالسودان يوم 29 أكتوبر تشرين الأول 2025. تصوير: محمد الجمل
