عن كثب- شهود: الدعم السريع السودانية تحتجز ناجين من حصار الفاشر للحصول على فدى

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - - قوات الدعم السريع تطالب بفدى كبيرة من أقارب المقيمين في الفاشر - الذين لا تستطيع عائلاتهم الدفع يتعرضون للضرب أو القتل الاعتقالات تتبعها أعمال انتقامية منها القتل بإجراءات موجزة كثيرون من سكان المدينة لا يزالون في عداد المفقودين قوات الدعم السريع: نحقق في الانتهاكات ونلاحق مرتكبيها قضائيا

الخميس - 04 ديسمبر 2025 Thu - 04 Dec 2025

القاهرة - طينة ( تشاد) - رويترز