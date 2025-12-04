تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 04-12-2025

انخفض قليلاً سعر عملة كاردانو (ADAUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليجني السعر أرباح ارتفاعاته السابقة، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات السلبية منها، في ظل استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع تأثره في وقت سابق باختراق خط اتجاه رئيسي هابط على المدى القصير.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر العملة الرقمية خلال تداولاته اللحظية القادمة، خاصة طيلة استقراره أعلى سعر 0.4291، ليستهدف مستوى المقاومة 0.4804.

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: صاعد