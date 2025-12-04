الاقتصاد

تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 04-12-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2025-12-04 16:13PM UTC

ارتفع سعر البتكوين (BTCUSD) خلال تداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط محاولات السعر اختراق مستوى المقاومة المحوري 93,000$، في ظل تأثره في وقت سابق باختراق خط اتجاه رئيسي هابط على المدى القصير، ومدعوماً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وقد جاء ارتفاع السعر الأخير بعدما نجح في تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، لنلاحظ حالياً وصولها لمناطق تشبع بيعي مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر.

