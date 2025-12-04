انت الان تتابع خبر المجلس السياسي الوطني يعقد اجتماعه في منزل الحلبوسي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المصدر لـ لسومرية نيوز، إن "المجلس السياسي الوطني عقد اجتماعاً في منزل الحلبوسي".



والمجلس السياسي، هو تحالف عراقي لأحزاب عراقية سنية رئيسية فائزة بأكثر من 65 مقعداً نيابياً في انتخابات مجلس النواب العراقية اشتمل التحالف على حزب تقدم الذي يرأسه محمد الحلبوسي الحاصل على 33 مقعداً وحزب عزم الذي يرأسه مثنى السامرائي الحاصل على 15 مقعداً وتحالف السيادة الذي يرأسه خميس الخنجر الحاصل على 9 مقاعد وتحالف حسم الوطني الذي يرأسه ثابت العباسي الحاصل على 5 مقاعد وحزب الجماهير الحاصل على 3 مقاعد، الذي يقوده أحمد الجبوري نائب سابق في مجلس النواب