تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 04-12-2025

تقدم قليلاً سعر سهم تارجت TARGET CORPORATION (TGT) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليصطدم السعر بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، كما نلاحظ في الخلفية من ذلك بدء ظهور تقاطع سلبي من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، ما يوحي ببدء تشكل دايفرجنس سلبي بها، ما يضاعف من الضغط السلبي المحيط بالسهم.

لهذا تشير توقعاتنا إلى هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 99.50$، ليستهدف مستوى الدعم 83.45$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط