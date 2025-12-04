«مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» تستعد لتجهيز 10 ملايين وجبة دعماً مباشراً لسكان غزة

4 ديسمبر 2025 18:46

تستعد مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» لتجهيز سلال غذائية تضم أكثر من 10 ملايين وجبة ضمن «سفينة محمد بن راشد الإنسانية»، وذلك دعماً لسكان غزة وبالتعاون مع عملية الفارس الشهم 3، التي أطلقتها دولة الإمارات لتقديم الدعم الإنساني والإغاثي والطبي والإيوائي للشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة براً وبحراً وجواً.

يأتي ذلك ترجمة لرسالة دولة الإمارات الإنسانية والتزامها الراسخ بالوقوف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين في مختلف الظروف، واستمراراً للدعم المقدم لسكان غزة.

وتكفي كل سلة غذائية أسرة مكونة من 5 أشخاص ولمدة أسبوع كامل، وتضم كل سلة 20 صنفاً تلبي الاحتياجات الغذائية الأساسية للأسر في قطاع غزة، وروعي عند اعتماد قائمة الأصناف، الكمية المناسبة والتنوع والجودة العالية، والقيمة الغذائية المرتفعة التي تناسب مختلف الشرائح العمرية.

وكانت مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» دعت، لدى إعلانها في 25 نوفمبر الماضي، عن إطلاق مبادرة تجهيز «سفينة محمد بن راشد الإنسانية»، للتخفيف من معاناة سكان قطاع غزة ومساندتهم في ظل الظروف الصعبة الراهنة، جميع أفراد المجتمع في دولة الإمارات للتطوع والمشاركة في تجهيز الوجبات ودعم المبادرة وذلك خلال الفعالية التي تنظمها المؤسسة يوم 7 ديسمبر الجاري في مركز دبي للمعارض إكسبو، عبر الموقع. www.MBRship.ae

دعم متواصل

يأتي الدعم الغذائي الجديد، امتداداً للمساعدات، التي قدمتها مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، للأشقاء الفلسطينيين في غزة، حيث أعلنت المؤسسة في يناير 2024 عن مساهمة بقيمة 43 مليون درهم (11.7 مليون دولار) كمساعدات غذائية مباشرة لقطاع غزة، يستفيد منها مليون شخص بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي.

وجاء الإعلان عن المساعدات الغذائية المباشرة في يناير 2024، استمراراً لمسيرة حافلة من العطاء، حيث وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في العام 2023 بتقديم مساعدات عاجلة إلى الأشقاء الفلسطينيين بمبلغ 50 مليون درهم عن طريق مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، فيما نقلت «دبي الإنسانية» في سبتمبر 2024، شحنة إغاثة عاجلة لقطاع غزة عبر ميناء العريش المصري، تضمّنت 71.6 طن من الإمدادات الطبية الأساسية.

كما تعهدت مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية في يناير 2024 بتقديم نحو 37 مليون درهم (10 ملايين دولار) لدعم القطاع الصحي في غزة لمساعدته على توفير المستلزمات الطبية الأساسية للسكان وخصوصاً لفئة الأطفال.

يُذكر أن إجمالي حجم إنفاق مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، الأكبر من نوعها في المنطقة في مجال العمل الخيري والإنساني والإغاثي والمجتمعي، أكثر من 2.2 مليار درهم في العام 2024، استفاد منها نحو 149 مليون شخص في 118 دولة حول العالم، ضمن خمسة محاور عمل رئيسية هي: المساعدات الإنسانية والإغاثية، والرعاية الصحية ومكافحة المرض، ونشر التعليم والمعرفة، وابتكار المستقبل والريادة، وتمكين المجتمعات.

وبلغ إجمالي حجم إنفاق المبادرات والبرامج والمشاريع ضمن محور المساعدات الإنسانية والإغاثية خلال العام 2024 أكثر من 944 مليون درهم، استفاد منها أكثر من 37 مليون شخص حول العالم.

وضمن هذا المحور، عملت المؤسسة في العام 2024 على تنفيذ عدد كبير من المبادرات والمشاريع والبرامج والحملات التي قدمت المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة الطارئة إلى المناطق المنكوبة أثناء الأزمات والكوارث، إضافة إلى إطلاق مشاريع تنموية مستدامة بالشراكة مع منظمات وهيئات إقليمية ودولية.

وبلغت كمية المساعدات ومواد الإغاثة التي تم نقلها وتوزيعها بدعم دبي الإنسانية في العام الماضي 1255 طناً مترياً، استفاد منها نحو 3.7 مليون شخص من مختلف دول العالم.

وأطلقت مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» في العام 2015، لتكون مظلّة حاضنة لمختلف المبادرات والمؤسسات التي رعاها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، على مدى أكثر من عشرين عاماً.

وتنضوي تحت مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» أكثر من 30 مبادرة ومؤسسة تغطي مجالات عملها مختلف القطاعات الإنسانية والمجتمعية والتنموية، مع التركيز على الدول الأقل حظاً والفئات المحتاجة والمحرومة في المجتمعات الهشَّة.