واشنطن تهدد العراق بعقوبات شاملة حال ضم جماعات موالية لإيران للحكومة القادمة

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من بغداد: أفادت مصادر لإيلاف أن الولايات المتحدة وجهت تحذيراً شديد اللهجة لكبار السياسيين العراقيين بشأن تشكيل الحكومة المقبلة، محذرة من أن أي مشاركة لجماعات مسلحة مدعومة من إيران في السلطة التنفيذية قد تؤدي إلى عقوبات واسعة النطاق على الدولة العراقية.

وأوضحت المصادر أن هذه العقوبات قد تشمل استهداف عائدات النفط العراقية المحولة عبر بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، ما يهدد الشرايين الاقتصادية الأساسية للبلاد. وتأتي هذه التحذيرات في سياق التوترات الإقليمية المستمرة، إذ تسعى واشنطن لضمان ألا يكون للجماعات المسلحة أي تأثير رسمي على صنع القرار في بغداد.

وفي تطور لافت، أعلن رئيس الوزراء العراقي وزعيم "ائتلاف الإعمار والتنمية" محمد شياع السوداني تنازله عن حقه في تشكيل الحكومة المقبلة لصالح الفائز الثاني في الانتخابات البرلمانية، نوري المالكي، في خطوة فاجأت قادة "الإطار التنسيقي الشيعي" خلال اجتماع غير رسمي، رغم سنوات الخصومة السياسية بينهما.

وأكدت المصادر الأميركية أن واشنطن ترفض رفضاً قاطعاً دخول أي شخصية سياسية موالية لإيران ضمن الحكومة العراقية المقبلة، مشددة على أن هذه الخطوة ضرورية للحفاظ على استقرار العملية السياسية وضمان استقلالية القرار العراقي.

