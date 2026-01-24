إنفانتينو يعلن عن توقيع اتفاقية لإنشاء 30 ملعبا مصغرا بالمغرب



الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرباط: أعلن جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)،عن توقيع اتفاقية جديدة تتيح إنشاء 30 ملعبًا مصغرًا من نوع "فيفا أرينا" بالمغرب.



من حفل توقيع اتفاقية إنشاء 30 ملعبًا مصغرًا من نوع "فيفا أرينا" بالمغرب

وأعرب إنفانتينو، في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام"، عن سعادته بتوقيع الاتفاقية، التي قال إنها تأتي ضمن مبادرة "صممت لتوفير ولوج آمن ومستدام إلى رياضتنا الرائعة".

وأوضح إنفانتينو أن الاتفاقية "تهدف إلى إحداث أثر إيجابي على المجتمعات المحلية يتجاوز حدود الملعب، من خلال دعم الطموح والأمل، وتوفير فرص التعلّم والتطور للشباب عبر كرة القدم".

وتقدم إنفانتينو، في معرض منشوره، بالشكر إلى فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وعضو مجلس (فيفا)، ومحمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالمملكة المغربية، ومصطفى التراب، الرئيس المدير العام لمجموعة المكتب الشريف للفوسفات، على تعاونهم مع (فيفا) في إطار هذا المشروع المميز.

