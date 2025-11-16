تعد دولة قطر من الدول العربية الغنية بالثروات وتحتوي على أكبر حقول الغاز في العالم، لذلك فهي تتميز باقتصاد قوي يجعل الكثير من الشباب العرب السفر إليها والحصول على فرصة عمل فيها من أجل تحسين وضعهم المعيشي والمادي وتأمين مستقبلهم، وقد حرصت دولة قطر على إثبات نفسها كواحدة من أكثر دول المنطقة انفتاحًا وأعلنت إطلاق عدد من التأشيرات، وبات يقيم فيها أكثر من ويشكلون 85% من سكان قطر البالغ عددهم 3 مليون و 126 ألف نسمة.

قطر توجه دعوة لأبناء 3 جنسيات عربية وتمنحهم تأشيرة مجانية وفرص عمل برواتب عالية

كشفت وسائل إعلام محلية أن دولة قطر تدرس إطلاق تأشيرة جديدة مخصصة لأبناء 3 جنسيات عربية فقط، وهي الجنسية المصرية، والجنسية العراقية، والجنسية السودانية، بهدف استقدام العمالة الماهرة من هذه البلدان الثلاثة ومنحهم امتيازات خاصة بجانب التأشيرات المجانية، بالإضافة إلى فرص عمل برواتب عالية ومجزية.

ورغم التداول الواسع للخبر، إلا أن وزارة الخارجية القطرية لم يصدر منها أي تعليق، ووفقًا للأخبار المتداولة فإن قرار إطلاق التأشيرة الجديدة لا زال قيد الدراسة ومن المتوقع أن يتم تطبيقه مطلع العام القادم 2026، في حال تم الموافقة عليه.

وأوضحت المصادر إن التأشيرة الجديدة من المتوقع أن تستهدف المهن النادرة، مثل الأمن السيبراني، وتقنية المعلومات، والطيران، والهندسة، بالإضافة إلى جميع المهن المتعلقة بقطاع الصناعة.

الجنسيات المسموح لها بدخول قطر بدون تأشيرة مسبقة

في خطوة تهدف إلى تعزيز قطاع السياحة في قطر، أعلنت هيئة السياحة القطرية إعفاء أبناء 80 دولة من رسوم تأشيرة دخول قطر، ومنحهم تأشيرة دخول مجاناً لدى وصولهم إلى مطارات قطر، وأوضحت الهيئة أن أبناء الجنسيات التي يشملها قرار الإعفاء يمكنهم أيضًا اصطحاب عوائلهم وأسرهم أثناء القدوم إلى قطر وسيتم منحهم تأشيرات دخول مجانية أيضًا عند وصولهم المطار.

وأوضحت الهيئة أن اختيار الجنسيات المسموح لها بدخول دولة قطر بدون تأشيرة مسبقة، جاء بناء على منهجية متخصصة، وبناء على نوعية المسافر سواء من الناحية الأمنية والاقتصادية، وتجربة وزارة الداخلية مع تلك الجنسيات في مطار حمد منذ افتتاحه.

وتنقسم الدول المعفاة إلى قائمتين، وهي كالآتي:

- القائمة الأولى: وتبلغ مدة التأشيرة التي تمنح لهذه القائمة 180 يومًا ولعدة زيارات، وتمنح حاملها الحق للبقاء في قطر لمدة 90 يوماً. وتتضمن هذه القائمة 47 دولة، وهي: (كندا - اليابان - البرازيل - الأرجنتين - أستراليا - بوليفيا - أندورا - شيلي - روسيا البيضاء - بروناي دار السلام - الصين - هونغ كونغ - كولومبيا - غيانا - كوستاريكا - كوبا - أذربيجان - الإكوادور - جورجيا - الهند - إندونيسيا - أيرلندا - کازاخستان - لبنان - مقدونيا - جزر المالديف - المكسيك - مولدافيا - موناكو - فنزويلا - نيوزيلندا - بنما - باراغواي - بيرو - روسيا - سان مارينو - سنغافورة - جنوب أفريقيا - كوريا الجنوبية - سورينام - تايلاند - أوكرانيا - المملكة المتحدة - الولايات المتحدة - أوروغواي - مدينة الفاتيكان).

- القائمة الثانية: ومدة التأشيرة فيها 180 يومًا ولعدة زيارات، وتمنح حاملها الحق للبقاء في قطر لمدة 90 يوماً. وتتضمن القائمة 33 دولة وهي كالآتي: (تركيا - النمسا - جزر البهاما - أنتيغوا - وبربودا - بلغاريا - كرواتيا - قبرص - بلجيكا - الدانمارك - جمهورية الدومينيكان - أيسلندا - جمهورية التشيك - مالطا - فنلندا - إيطاليا - فرنسا - ألمانيا - إستونيا - سلوفينيا - اليونان - المجر - لاتفيا - ليتوانيا - لوكسمبورغ - ماليزيا - بولندا - هولندا - النرويج - البرتغال - رومانيا- صربيا - سيشيل - سلوفاكيا - اسبانيا - السويد - سويسرا - ليختنشتاين).