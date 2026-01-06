الاتحاد الأوروبي يدرس ترتيبات جديدة مع أميركا مقابل الإعفاء من التأشيرة

ابوظبي - سيف اليزيد - يدرس الاتحاد الأوروبي ترتيبات جديدة قد تتيح للولايات المتحدة الوصول إلى قواعد بيانات وطنية تضم بيانات بيومترية حساسة لمواطني الاتحاد، مثل بصمات الأصابع وصور الوجه، بهدف الحفاظ على نظام الإعفاء من التأشيرة للسفر إلى أميركا.

وتشترط واشنطن، منذ عام 2022، هذا الوصول ضمن ما تسميه "شراكات أمن الحدود المعززة" لضمان استمرار سفر مواطني دول الاتحاد من دون تأشيرة، وهو امتياز يشمل جميع الدول الأعضاء باستثناء رومانيا وبلغاريا وقبرص.

ومن المقرر أن تجري المفوضية الأوروبية هذا العام محادثات إطارية مع الجانب الأميركي لوضع القواعد العامة، على أن تتولى الدول الأعضاء لاحقاً إبرام اتفاقات ثنائية.

ووفقاً لوثائق أولية، قد يشمل تبادل البيانات معلومات بيومترية وجينية، وأخرى تتعلق بالآراء والمعتقدات، على أن يتم ذلك وفق مبدأي الضرورة والتناسب، مع تطبيق ضمانات صارمة لحماية البيانات.

منحت دول الاتحاد المفوضية الضوء الأخضر للتفاوض.ولا تزال التفاصيل النهائية قيد التفاوض، فيما تتوقع الولايات المتحدة جاهزية النظام قبل نهاية العام الجاري.