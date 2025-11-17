تدفّق مئات الآلاف من الفلبينيين إلى قلب العاصمة مانيلا، في أكبر موجة احتجاج تشهدها البلاد منذ اندلاع فضيحة الفساد المرتبطة بمشاريع السيطرة على الفيضانات، والتي طالت أعضاء نافذين في الكونغرس ومسؤولين كباراً في الحكومة. وجاءت المظاهرات وسط غضب متصاعد بعد كشف تحقيقات برلمانية ولجنة تقصّي الحقائق عن آلاف المشاريع غير المكتملة أو الوهمية في بلد يعاني بشكل مزمن من الأعاصير والفيضانات.
وجاءت التعبئة الشعبية بعد شهادات رسمية تحت القسم قدّمها مهندسون ومسؤولو أشغال عامة، تحدثت عن رشاوى وعقود تمنح لشركات إنشاءات متنفذة مقابل حماية سياسية. وقد نفى معظم المتهمين صحة الاتهامات.
كانت هذه تفاصيل خبر احتجاجات في مانيلا على فساد مشاريع الفيضانات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.