سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يتراجع بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد – توقعات اليوم – 17-11-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2025-11-17 02:29AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

انزلق سعر الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي (NZDUSD) انخفاضاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في محاولة من الزوج لاكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي واختراق مستوى المقاومة المحوري والعنيد 0.5670، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات السلبية منها.

 

يأتي هذا في ظل وجود دعم ديناميكي متمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من قوة مسار تصحيحي إيجابي خاصة مع تحركات الزوج بمحاذاة خط ميل داعم.

