سعر النفط الخام يستسلم للضغوط السلبية – توقعات اليوم – 17-11-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-11-17 01:39AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

شكّل سعر المؤشر بتداولات يوم الجمعة المزيد من الموجات التصحيحية السلبية متأثرا بتشكيل مستوى 100.30 لحاجز قوي بالإضافة لهبوط مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى 20 ليجبره ذلك على اختبار المتوسط المتحرك 55 والذي يعزز بدوره ثبات الدعم الإضافي المستقر عند 98.80.

 

حاليا وبثبات الدعم الإضافي نتوقع تشكيل السعر لبعض الموجات الصاعدة ليستهدف قريبا لمستوى 99.55 وبتجميعه للعزم الإيجابي سينجح بتسجيل مكاسب إضافية باندفاعه نحو 99.90 وصولا للحاجز المذكور سابقا, أما هبوطه دون 98.80 وتقديمه لإغلاق سلبي سيؤكد ذلك استعداده لتشكيل موجات سلبية قوية وليضطر لتكبد المزيد من الخسائر بانجذابه أولا نحو 98.45 و98.00 على التوالي.

 

نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 99.00 و99.95

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع 

