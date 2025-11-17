طهران: توقف التخصيب لا يلغي الحق النووي

ومؤكدا على أن طهران تتمسّك بما تصفه بالحق غير القابل للتصرف.
رفض التنازل
ورغم اعترافه بتوقف التخصيب فعليًا، أكد عراقجي أن موقف بلاده السياسي لم يتغير، وأن حق إيران في التخصيب والاستخدام السلمي للطاقة النووية حق راسخ لا تنوي التخلي عنه.
وقال عراقجي: «سنواصل ممارسة حقنا، ونأمل اعتراف المجتمع الدولي به. هذا حق غير قابل للتصرف ولن نتنازل عنه». كما أشار إلى أن استئناف المفاوضات مع واشنطن وبقية الأطراف يعتمد على احترام هذا المبدأ.
قمة سياسية
وتزامنت تصريحات الوزير مع قمة سياسية استضافها معهد الدراسات السياسية والدولية التابع لوزارة الخارجية الإيرانية تحت عنوان: «القانون الدولي تحت الهجوم: العدوان والدفاع عن النفس».
وقد سمحت طهران بدخول وفد صحفي محدود، بينهم مراسل لـ AP وصحفيون من وسائل بريطانية كبرى لحضور الفعالية التي ركزت على الرواية الإيرانية للحرب التي استمرت 12 يومًا في يونيو.
وشارك محللون وأكاديميون إيرانيون في تقديم أوراق بحثية حملت دفاعًا قويًا عن خطوات إيران خلال المواجهة، وهاجمت المواقف الغربية المؤيدة لإسرائيل. وكتب الأكاديمي محمد كاظم سجادبور أن «الرد الإيراني كان رائعًا وملهمًا ونقيًا، مقابل أفعال إسرائيل القذرة» وفق تعبيره.
صور ورسائل
وعلى ممرات مبنى القمة، الذي يحمل اسم الجنرال قاسم سليماني، علّقت صور للأطفال الذين قُتلوا في الضربات الإسرائيلية. حيث أرادت طهران بذلك تحويل المؤتمر إلى منصة سياسية ـ إعلامية لتثبيت سردية «العدوان» وإظهار نفسها كطرف يتعرض لهجمات غير مبررة.
تحديات داخلية
ورغم محاولات استعراض القوة، تواجه إيران لحظة حساسة بعد الهجمات. فقد أدى استهداف إسرائيل لأنظمة الدفاع الجوي إلى إضعاف قدرة الردع الإيرانية، ما يزيد احتمالات تكرار الغارات في ظل استمرار الخلافات حول البرنامج النووي.
إلى جانب ذلك، تواجه الحكومة ضغوطًا اقتصادية واجتماعية متراكمة، بينما تتجنب اتخاذ قرارات قد تفجر احتجاجات جديدة، مثل رفع أسعار البنزين المدعوم الذي شكّل شرارة اضطرابات واسعة سابقًا.
وهذا التردد يعكس قلقًا متزايدًا داخل مؤسسات الحكم من تكلفة أي قرارات قد تبدو بسيطة لكنها قابلة للاشتعال اجتماعيًا.
توقف التخصيب بالكامل نتيجة الهجمات على منشآت إيران النووية.
تمسك طهران بحقها في التخصيب بوصفه «حقًا غير قابل للتصرف».
القمة السياسية استخدمت لترويج الرواية الإيرانية للحرب والهجوم الإسرائيلي.
إيران تواجه تحديات أمنية واقتصادية واجتماعية متصاعدة بعد الهجمات.
