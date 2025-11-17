سعر الدولار مقابل الين يحاول استعادة تعافيه – توقعات اليوم – 17-11-2025

ارتفع سعر البتكوين (BTCUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مستنداً إلى تماسك مستوى الدعم المحوري 93,000$، وهو المستوى الذي كان هدفاً سعرياً لنا في تحليلات سابقة، ليمنح السعر زخماً إيجابياً ساعده على تسجيل هذه المكاسب، ويأتي هذا الارتفاع كمحاولة من البتكوين لتعويض جزء من خسائره السابقة، في الوقت الذي يحاول فيه تصريف تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي يدعم احتمالات استمرار التحسن اللحظي.

ومع ذلك ما تزال الضغوط السلبية قائمة على حركة السعر، نتيجة استمرار التداولات دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من ثبات الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، خاصة مع تحرك البتكوين بمحاذاة خط ميل فرعي هابط يدعم هذا المسار، لذلك تبقى محاولات التعافي محدودة ما لم ينجح السعر في تجاوز مقاوماته القريبة والعودة فوق المتوسط المتحرك.