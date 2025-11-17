الرئيس الفنزويلي للشعب الأميركي: هل تريدون "غزة جديدة"؟

القاهرة - كتب محمد نسيم - حذّر الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، في كلمة، الجمعة، بالعاصمة كاراكاس، من أن بلاده قد تشهد ما تعرضت له مدينة غزة على يد الجيش الإسرائيلي من إبادة جماعية في حال أي عمل عسكري مباشر.

ووجه مادورو، رسالة مباشرة إلى الشعب الأميركي، على خلفية التحركات العسكرية الأميركية المباشرة في منطقة الكاريبي، قال فيها "هل تريدون غزة جديدة في أميركا الجنوبية؟".

وأضاف، إن "الإنسانية عانت بما فيه الكفاية من الإبادة في غزة. لا يوجد شعب تقريبًا لم يعترف بأن ما يحدث هناك إبادة جماعية".

وتابع: "لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة، تُظهر استطلاعات الرأي، وخاصة لدى الشباب، أن ما يجري في غزة يُنظر إليه كإبادة. كل يوم تُنفذ هجمات تنتهك وقف إطلاق النار. الأطفال والنساء الفلسطينيون يُقتلون بالقنابل التي تلقيها طائرات الاحتلال الصهيوني. هذه حقيقة. هل تريدون غزة جديدة في أميركا الجنوبية؟".

واعتبر مادورو أن واشنطن "لا تستهدف فنزويلا فحسب، بل أميركا اللاتينية بأكملها، وبالتالي الإنسانية جمعاء".

وتساءل "هل تريدون أفغانستان جديدة؟ فيتنام جديدة؟ هل تريدون تكرار ما حدث في ليبيا؟ أم سيناريو أسوأ من غزة؟ نريد منكم أن تقولوا لا. هنا سينتصر القانون الدولي، وسينتصر السلام، وسيحافظ شعبنا على استقراره وسيادته وحقه في الوجود".

والجمعة، امتنع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن التعليق صراحة على عملية عسكرية محتملة قد تشنها بلاده ضد فنزويلا، في حين أفادت تقارير بأن مسؤولين عسكريين كبار قدموا لترامب خيارات محدَّثة بشأن العمليات المحتملة في فنزويلا.

المصدر : عرب 48