الإمارات تعلن عن مشروع زواج جماعي في غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (الاتحاد)

أعلنت عملية «الفارس الشهم 3» عن إطلاق مشروع العرس الجماعي الأول «ثوب الفرح» لـ 54 عريساً في قطاع غزة، وذلك احتفاءً بعيد الاتحاد الـ 54 للإمارات، ضمن الجهود الإنسانية المستمرة لدعم الشباب وتخفيف الأعباء عن العائلات الغزية في ظل الظروف الصعبة.
وأكدت العملية أن التسجيل للمشروع سيتم حصرياً عبر الرابط المخصص في موقع العملية، ضمن قسم المشاريع والمساعدات، لتسهيل إجراءات المشاركة.
ويأتي هذا المشروع كخطوة جديدة ضمن سلسلة مبادرات إنسانية تهدف لتعزيز الاستقرار الاجتماعي ورسم البسمة على وجوه الشباب والعائلات في غزة.

