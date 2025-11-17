هيمنة مغربية على قوائم المرشحين لجوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرباط: أكدت قوائم المرشحين لجوائز "الأفضل"، التي أعلن عنها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، برسم سنة 2025، مرحلة التوهج التي تمر منها كرة القدم المغربية في مختلف أصناف اللعبة، خلال السنوات الأخيرة. ويقام حفل تسليم جوائز (الكاف)، الأربعاء المقبل، بالعاصمة المغربية الرباط. وينتظر أن يشهد الحفل تتويجا مغربيا غير مسبوق.

وشهدت قوائم الترشيحات النهائية، المعلن عنها لكل الفئات، حضورا قويا للكرة المغربية على مستوى الأندية والمنتخبات واللاعبين.

ولم يتفاجأ أغلب المتتبعين والمهتمين بكرة القدم الإفريقية والعالمية بالحضور القوي للمغاربة في السباق النهائي للفوز بجوائز الاتحاد الإفريقي في مختلف الأصناف. وشددوا على أن الأمر يترجم الانتعاشة التي بصمت عليها كرة القدم المغربية، لاعبين وفرقا ومنتخبات، كان آخرها فوز المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة بكأس العالم.

أفضل لاعب

بالنسبة للمرشحين للفوز بجائرة أفضل لاعب إفريقي، شهدت القائمة حضور المغربي أشرف حكيمي، مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى جانب المصري محمد صلاح (ليفربول)، والنيجيري فيكتور أوسيمين (غلطة سراي).

أفضل حارس مرمى

في جائزة أفضل حارس مرمى في إفريقيا، سجل المغربيان ياسين بونو حارس مرمى الهلال السعودي، ومنير المحمدي حارس مرمى نهضة بركان، حضورهما في القائمة النهائية إلى جانب الجنوب إفريقي رونوين ويليامز (ماميلودي سان داونز).

أفضل لاعب محلي

في جائزة أفضل لاعب محلي، يمارس داخل القارة، شهدت القائمة حضور المغربيين أسامة لمليوي (نهضة بركان) ومحمد الشيبي (بيراميدز)، إلى جانب الكونغولي فيستون ماييلي (بيراميدز).

أفضل مدرب

في جائزة أفضل مدرب، شهدت القائمة حضور وليد الركراكي، مدرب المنتخب المغربي الأول، ومحمد وهبي مدرب المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة، إلى جانب بوبيستا، مدرب منتخب الرأس الأخضر.

أفضل لاعب شاب

في جائزة أفضل لاعب شاب في أفريقيا، شهدت اللائحة حضور المغربيين عثمان معما لاعب واتفورد الإنجليزي ونجم منتخب أقل من 20 سنة وعبد الله وزان لاعب أياكس أمستردام الهولندي ونجم منتخب أقل من 17، إلى جانب الجنوب إفريقي تايلون سميث.

أفضل منتخب

في جائزة أفضل منتخب، شهدت القائمة حضور المنتخب المغربي الأول، والمنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، إلى جانب منتخب الرأس الأخضر.

أفضل فريق

في جائزة أفضل فريق، عرفت القائمة حضور نادي نهضة بركان المغربي المتوج بكأس (الكاف)، إلى جانب بيراميدز المصري المتوج بعصبة الأبطال، وماميلودي سان داونز من جنوب أفريقيا.

للمغربيات نصيب

على مستوى الجوائز المخصصة لكرة القدم النسائية، شهدت الترشيحات النهائية قائمة جائزة أفضل حارسة مرمى حضور المغربية خديجة الرميشي، إلى جانب النيجيرية تشياماكاننادوزي والجنوب إفريقية أنديل دلاميني. أما في جائزة أفضل لاعبة، فشهدت قائمتها النهائية حضور اللاعبتين المغربيتين غزلان الشباك وسناء المسعودي. فيما ينافس المنتخب المغربي منتخبي نيجيريا وغانا على جائزة أفضل منتخب نسوي، بينما تنافس المغربية ضحى المدني على جائزة أفضل لاعبه شابة.