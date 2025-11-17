رئيس الدولة والرئيس الكوري يبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

يبحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وفخامة لي جيه ميونغ، رئيس جمهورية كوريا، الذي يبدأ اليوم، «زيارة دولة» لدولة الإمارات العربية المتحدة، فرص تعزيز العلاقات التنموية والاقتصادية بين البلدين، وتوسيع آفاقها، بما يعود بالخير والازدهار على شعبيهما، إضافةً إلى العمل المشترك لتحقيق أهداف الشراكة الاستراتيجية الخاصة والشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.

كما يبحث سموه والرئيس الكوري خلال زيارته الأولى إلى الدولة بعد انتخابه رئيساً لجمهورية كوريا، عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وترتبط دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كوريا الجنوبية بشراكة استراتيجية خاصة، أضفت على علاقاتهما الثنائية أهمية استثنائية، ودفعتها باستمرار نحو المزيد من النمو والتقدم، تجسيداً لرؤاهما في تعزيز التنمية والازدهار لشعبي البلدين.