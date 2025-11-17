الاقتصاد

سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار يرتكز لدعم متوسطه المتحرك البسيط – توقعات اليوم – 17-11-2025

2025-11-17 02:13AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

انخفض قليلاً سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر تماسك مستوى المقاومة المحوري والعنيد 1.3185، ليحاول الزوج اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق تلك المقاومة، في ظل استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من قوة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل.

