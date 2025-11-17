ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس كوريا

تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، رسالة خطية من رئيس كوريا لي جاي ميونغ، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين. وتسلم الرسالة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، خلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض اليوم، رئيس المكتب الرئاسي الكوري المبعوث الخاص لرئيس كوريا كانغ هون سيك. كما جرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



