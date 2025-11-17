شاهد بالفيديو.. الممثل عوض شكسبير يكشف أسباب خلافه مع زميله مؤيد جمال: (رفضت مقترحه بكتابة دعم القوات المسلحة في “بوستر” المسرحية التي تم عرضها بالإمارات)

- 1/2
خرج الممثل والكوميديان السوداني, المعروف عوض شكسبير, في مقطع فيديو نفى من خلاله الشائعات التي تتحدث عن دعمه من بعض الجهات.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد تطرق شكسبير, للحديث عن مسرحية “شخارم بخارم”, والتي قام بكتابتها وانتجها المركز الثقافي السوداني, بالإمارات.
وقال الكوميديان المعروف أن المسرحية شارك فيها نخبة من الممثلين بينهم الممثل مؤيد جمال, وهي من إخراج الممثل أبو بكر فيصل “جبريل”.
وكشف شكسبير, بحسب ما نقل محرر موقع النيلين, أسباب خلافه مع الممثل مؤيد جمال, حيث قال أن الممثل الشاب طلب كتابة دعم القوات المسلحة, على “بوستر”, المسرحية وبررت ذلك بأن الشعار لا يجب أن يكتب على “البوستر”, وإذا أردت أن تكتبه فأكتبه على صفحتك عبر فيسبوك.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
