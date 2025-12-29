أمم إفريقيا: تعادل منطقي بين الكاميرون وساحل العاج

الرياص - اسماء السيد - الرباط : فرض التعادل نفسه على أقوى مواجهات الدور الأول لكأس أمم إفريقيا في كرة القدم في المغرب بين الكاميرون وساحل العاج حاملة اللقب 1 1 الأحد على ملعب مراكش الكبير في قمة الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة.

وافتتح لاعب مانشستر يونايتد أماد ديالو التسجيل لساحل العاج (51)، وأدرك غيسلان كونان التعادل للكاميرون بالخطأ في شباك منتخب بلاده (56).

وواصل المنتخبان التساوي في الصدارة بأربع نقاط وذات معدل الأهداف، بفارق نقطة واحدة أمام موزامبيق التي حققت فوزها الاول في تاريخ مشاركاتها في النهائيات وكان على حساب الغابون الأخيرة بلا رصيد.

وحفلت المواجهة بالإثارة منذ صافرتها الأولى، حيث استهلها العاجيون الساعين للاحتفاظ باللقب والتتويج للمرة الرابعة تاريخياً، ضاغطين وسدد يان ديوماندي كرة من داخل المنطقة لامست القائم الى خارج الملعب (3).

وواصل منتخب "الفيلة" سيطرته عبر ديالو وديوماندي وفاكون ايسوف بايو وخلفهم نجم الوسط فرانك كيسييه، وعلى عكس المجريات سدد الكاميروني كريستان كوفان كرة قوية ارتدت من العارضة (21).

وجاءت انطلاقة الشوط الثاني سريعة، حيث سجل كيسييه هدفاً للعاجيين ألغاه الحكم بعد تدخل حكم الفيديو المساعد "في أيه آر" بداعي ارتكاب لاعب الأهلي السعودي خطأ ضد مدافع كاميروني (48).

وسدد داني ناماسو كرة من خارج المنطقة ارتدت من العارضة العاجية، ومن الهجمة المرتدة أرسل كونان كرة طويلة أمامية الى المندفع ديالو الذي راوغ مدافعين كاميرونيين وأطلق كرة قوية من مشارف منطقة الجزاء إلى الزاوية البعيدة لمرمى الحارس ديفيس إيباسي (51).