محامية CZ تنفي أن العفو عن مؤسِّس باينانس كان نتيجة “دفع مقابل الحصول عليه”

تام شمس - الاثنين 17 نوفمبر 2025 01:41 مساءً - نفت محامية الشريك المؤسِّس لشركة باينانس، تشانغبينغ “CZ” تشاو، أن يكون قد دفع بطريقة ما للحصول على عفو من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وخلال ظهورها في بودكاست Pomp Podcast مع أنتوني بومبليانو يوم الجمعة، وصفت المحامية الشخصية لـCZ، تيريزا غودي غيين، الانتقادات المتعلقة بالعفو بأنه “تراكم لكثير من الادعاءات الكاذبة.”

وقالت: “تستمر وسائل الإعلام في الإشارة إلى شركة World Liberty على أنها شركة ترامب، ولم أرَ أي دليل يثبت ذلك”، مضيفة:

“يتبنى الناس افتراضات تعكس سوء فهم جوهري لطبيعة عمل الشركات أو طبيعة عمل البلوكشين.”

قضى CZ أربعة أشهر في السجن عام 2024 واضطر إلى التنحي عن قيادة باينانس بسبب اتهامات تتعلق بعدم إنشاء بروتوكولات لمكافحة غسل الأموال داخل الشركة.

وفي أكتوبر، أصدر ترامب عفوًا عنه، مشيرًا إلى أن ما سُجن CZ بسببه “لم يكن جريمة.”

منتقدو القرار وفي مقدمتهم السيناتورة الديمقراطية إليزابيث وارن وصفوا العفو بأنه “فساد”، لكون CZ “عزّز” أحد مشاريع ترامب في مجال العملات المشفرة و”ضغط من أجل الحصول على عفو.”

وردّ CZ بأن وارن “لم تتمكن من تحري الدقة.”

ردًا على مزاعم وارن، شكّكت غيين في الحصانة الممنوحة للسياسيين الأمريكيين، منتقدةً إياها على ادعائها الخاطئ بأن CZ أدين بجريمة “لم يُدان بها”، إضافة إلى اتهامها له بمزاعم “مسؤولية جنائية” إضافية تتعلق بالعفو.

وقالت غيين: “هذا مجال آمل أن نوليه اهتمامًا أكبر، لأن الحصانة الممنوحة لهؤلاء الأشخاص ليست ما كان يريده الآباء المؤسسون.”

المحامية: العفو كان “عدالة”

خلال ظهورها في بودكاست بومبليانو، جادلت غيين بأن CZ حصل على عفو “لتحقيق العدالة”، معتبرةً أنه أصبح كبش فداء في “الحرب على العملات المشفرة”، مشيرة إلى غياب عقوبات السجن في القطاع المالي التقليدي بحق التنفيذيين المتورطين في قضايا مشابهة.

وقالت: “إنه الشخص الوحيد الذي تمت ملاحقته ثم والأسوأ إرساله إلى السجن بسبب هذا النوع من التهم أو أي شيء مشابه، رغم عدم وجود احتيال أو ضحايا أو سجل جنائي أو أي شيء من هذا القبيل.” وأضافت:

“أعتقد أن الأمر كان جزءًا من الحرب على العملات المشفرة. في ذلك الوقت، كان ذلك قريبًا جدًا من انهيار FTX، وأعتقد أن الحرب على العملات المشفرة احتاجت إلى استهداف شخص ما، وكان لا بد من ملاحقة ومضايقة أحدهم. ولسوء الحظ، كان ذلك الشخص هو باينانس وCZ.”