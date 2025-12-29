الدعوة إلى تعليق عمل مُحقّقي Flow بعد مقترح التراجع عن سجل البلوكشين

تام شمس - الاثنين 29 ديسمبر 2025 03:00 مساءً - دعا أليكس سميرنوف، مؤسس deBridge، مُحقّقي شبكة Flow إلى وقف معالجة المعاملات مؤقتاً، إلى أن تضع مؤسسة Flow خطة معالجة واضحة لتعويض المستخدمين المتضررين من مقترح التراجع المثير للجدل عن سجل البلوكشين.

وجاء مقترح التراجع رداً على استغلال أمني وقع في 27 ديسمبر، أسفر عن خسارة نحو 3.9 ملايين دولار، بعدما استغل مهاجم ثغرة في طبقة التنفيذ الخاصة بـ Flow لسك توكنات دون تفويض، ثم سحب الأموال خارج الشبكة عبر عدة جسور عابرة للسلاسل.

وتُعد deBridge أحد مزودي الجسور الرئيسيين لشبكة Flow، حيث طالب سميرنوف المؤسسة بتوضيح خططها لمعالجة حالات تضاعف الأرصدة للمستخدمين الذين قاموا بتحويل أصولهم خارج الشبكة خلال فترة التراجع المقترحة.

غير أن مُحقّقي Flow لم يتمكنوا بعد من الاستجابة لهذه الدعوة، إذ تُظهر بيانات منصة Flowscan أن شبكة Flow لا تزال عالقة عند ارتفاع الكتلة 137,385,824، وهو الوضع الذي استمر منذ الساعة 11:24 مساءً بتوقيت UTC يوم السبت.

وفي التوقيت نفسه تقريباً، أفادت مؤسسة Flow بأن من المتوقع إعادة تشغيل الشبكة خلال أربع إلى ست ساعات. وأدى الاختراق وخطة التراجع المقترحة إلى هبوط توكن FLOW بنسبة 42% منذ وقوع الهجوم، وفقاً لبيانات CoinGecko.

لكن في 29 أكتوبر، وبعد تصاعد الجدل، أصدرت مؤسسة Flow تحديثاً أعلنت فيه التوصل إلى “خطة معالجة مُعدّلة” من دون اللجوء إلى أي تراجع عن سجل الشبكة، مع الحفاظ على “نشاط المستخدمين المشروع”. وأكدت شركة Dapper Labs، مطوّرة شبكة Flow، أنها راجعت الخطة الجديدة وتدعمها.

وقالت الشركة:

“يحافظ النهج المُعدّل على جميع أنشطة المستخدمين المشروعة، ما يعني عدم الحاجة إلى أي تراجع عن الشبكة، ويوفر مساراً واضحاً لاستعادة عملياتها”.

التراجع يثير جدلاً واسعاً

تُعد عمليات التراجع عن سلاسل البلوكشين مثار جدل كبير، لأنها تلغي معاملات مؤكدة، ما يخلق حالة من عدم اليقين بشأن أرصدة المستخدمين، ويقوض الثقة في لامركزية الشبكة وأمنها.

وانتقد سميرنوف ما وصفه بـ”القرار المتسرع”، متهماً مؤسسة Flow بعدم إخطار شركاء المنظومة مسبقاً بنيتها التراجع عن السجل، ومجادلاً بأن هذه الخطوة قد تتسبب بخسائر مالية أكبر من تلك الناتجة عن الاختراق نفسه.

وقال:

“إن التراجع عن السلسلة يخلق مشكلات نظامية تؤثر في الجسور، وأمناء الحفظ، والمستخدمين، والأطراف المقابلة التي تصرفت بحسن نية خلال الفترة المتأثرة”.

ويشمل ذلك منصات تداول العملات المشفرة التي تُدرج توكن Flow المُرمز (FLOW)، إذ أشار سميرنوف إلى أن هذه المنصات قد تجد نفسها في موقف معقد بشأن كيفية التعامل مع الإيداعات والسحوبات خلال فترة التراجع.

من جانبه، انتقد غابرييل شابيرو، المستشار القانوني العام في شركة الاستثمار المشفّر Delphi Labs، نهج Flow في معالجة الأزمة، قائلاً:

“إنهم ينشئون أصولاً غير مدعومة للتغطية على المشكلة، ويتوقعون من الجسور والمُصدِرين تحمّل الخسائر أو تنفيذ إجراءات تخفيف منفصلة”.

وأكدت شركة Dapper Labs، المطوّرة لشبكة Flow، أن أرصدة المستخدمين أو أصولهم لم تتأثر بالاختراق، بما في ذلك خزينة الشركة نفسها.

وقد تواصلت Cointelegraph مع الجهات المعنية للحصول على تعليق إضافي، لكنها لم تتلقَّ رداً فورياً.

تغيّر سعر توكن FLOW خلال الأسبوع الماضي. المصدر: CoinGecko

أُطلقت شبكة Flow في عام 2020 على يد شركة Dapper Labs، التي جمعت تمويلاً بقيمة 725 مليون دولار من مستثمرين بارزين، من بينهم Andreessen Horowitz المُرمز (a16z) وUnion Square Ventures، بهدف تطوير المنظومة.

ورغم التوقعات الكبيرة في بداياتها، يبدو أن Flow لم ترقَ إلى تلك الآمال، إذ تبلغ القيمة المقفلة على الشبكة نحو 85.5 مليون دولار فقط، في حين تراجع توكن FLOW إلى خارج قائمة أكبر 300 توكن من حيث القيمة السوقية، عند نحو 167.3 مليون دولار.

تم تحديث التقرير ليشمل خطة مؤسسة Flow المُعدّلة التي تقضي بعدم التراجع عن سجل الشبكة.