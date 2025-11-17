نيك زابو: البيتكوين ليس “أداة سحرية أناركيّة-رأسمالية متعددة الاستعمالات”

تام شمس - الاثنين 17 نوفمبر 2025 01:41 مساءً - قال رائد البيتكوين نيك زابو إن شبكة البيتكوين قد لا تكون مقاومة لهجمات الشبكة كما يعتقد الكثيرون، مشيرًا إلى أنه رغم كونها شبكة تقلّل الاعتماد على الثقة، فهي ليست خالية من الثقة تمامًا ولا تزال قابلة للتعرّض لـ”هجمات” من الدول والشركات.

في منشور على منصة X يوم الأحد، أوضح زابو أن كل العملات المشفرة وشبكات الطبقة الأولى تمتلك “سطح هجوم قانوني” يسمح للحكومات بالتأثير عليها وتعطيلها.

وقال إن الاعتقاد بأن البيتكوين أو أي بروتوكول بلوكشين هو “أداة سحرية أناركيّة-رأسمالية متعددة الوظائف يمكنها مقاومة أي هجوم حكومي في أي نطاق قانوني هو ضرب من الجنون.”

تكتسب رؤية زابو وزنًا داخل مجتمع العملات المشفرة، إذ كان من أوائل مطوري العقود الذكية. ويذهب بعضهم إلى التكهن بأنه قد يكون هو نفسه ساتوشي ناكاموتو، المخترع المجهول للبيتكوين، نظرًا لابتكاره فكرة Bit Gold عام 1988. إلا أن زابو نفى علنًا أي صلة له بناكاموتو.

في منشور ردّ، قال زابو إن اتخاذ إجراءات ضد مُعدّني البيتكوين ومشغّلي العقد ومقدّمي خدمات المحافظ يمكن تنسيقه في الولايات التي تطبّق سيادة القانون.

وتحدّث زابو تحديدًا عن “البيانات التعسفية” وإمكانية حذف محتوى معيّن إذا أجبر المنظمون المشاركين في الشبكة على التلاعب بها.

Ordinals وRunes والمعاملات الجذرية لمخاوف زابو

يرتبط حديثه بالجدل الممتد منذ أشهر بين Bitcoin Core وKnots حول ما إذا كان للمحتوى غير المالي مثل الصور والفيديوهات والمقاطع الصوتية الذي يُحقن عبر Ordinals وRunes ومعاملات BRC-20 مكانٌ داخل نظام البيتكوين.

شهدت الأشهر الأخيرة استحواذ Bitcoin Knots على حصة أكبر بكثير من سوق مدقّقي عقد البيتكوين بعدما عبّر بعض المستخدمين عن إحباطهم من قيام مطوري Bitcoin Core بتنفيذ دالة OP_RETURN المثيرة للجدل، التي تزيد من حجم “الرسائل المزعجة” التي تغمر الشبكة.

تعليقات نيك زابو تثير الانتقادات

قوبلت تصريحات زابو بانتقادات من عدة شخصيات في مجتمع البيتكوين، من بينهم كريس سيدور، الرئيس التنفيذي لشركة Seedor المتخصصة في تخزين مفاتيح البيتكوين، الذي قال إن زابو يبالغ في تقدير قوة “الأشباح القانونية” الافتراضية.

وقال سيدور: “قوة صمود البيتكوين لم تكن تعتمد يومًا على توقع كل فروع القانون المحتملة بل على تقليل النقاط التقنية التي يمكن للإكراه أن ينفذ منها”، مشيرًا إلى أنه لو كانت لدى المنظمين القدرة على ذلك لكانوا قد أوقفوا بروتوكولات مثل PGP وTor وغيرها منذ زمن طويل.