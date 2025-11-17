آدم باك: لا يواجه البيتكوين أي مخاطر كمية خلال الـ20–40 عامًا المقبلة

تام شمس - الاثنين 17 نوفمبر 2025 01:41 مساءً - قال آدم باك، عالم التشفير والسايفربانك الذي ورد ذكره في الورقة البيضاء للبيتكوين، إن من غير المرجّح أن يواجه البيتكوين تهديدًا فعليًا من الحوسبة الكمية لمدة لا تقل عن عقدين إلى أربعة عقود.

وفي رده على مستخدم في منصة X في 15 نوفمبر سأله عمّا إذا كان البيتكوين (BTC) معرّضًا للخطر، كتب باك: “على الأرجح لا، لمدة 20–40 عامًا”، مضيفًا أن هناك بالفعل معايير تشفير مقاومة للكمّ وافق عليها المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا (NIST) يمكن للبيتكوين اعتمادها “قبل وقتٍ طويل من وصول الحواسيب الكمية ذات الصلة التشفيرية.”

بدأ النقاش بعد مشاركة أحد المستخدمين مقطع فيديو لرائد الأعمال والمستثمر الكندي-الأمريكي شاماث باليهابيتيا، الذي توقّع أن يصبح التهديد الكمّي للبيتكوين حقيقة خلال عامين إلى خمسة أعوام. وأشار إلى أنه لكسر خوارزمية SHA-256 معيار التشفير الذي يعتمد عليه البيتكوين ستحتاج الحواسيب الكمية إلى نحو 8,000 كيوبِت.

وخلال مقابلة منتصف أبريل مع Cointelegraph، أشار باك إلى أن ضغط الحوسبة الكمية قد يكشف ما إذا كان منشئ البلوكشين المجهول الهوية لا يزال على قيد الحياة. أوضح باك أن الحوسبة الكمية قد تجعل البيتكوين الذي يمتلكه ساتوشي ناكاموتو عرضة للسرقة، ما قد يجبره على نقل عملاته إلى عنوان جديد لتجنّب فقدان الوصول إليها.

الحالة الراهنة للحوسبة الكمية

الحواسيب الكمية الحالية إما تعاني من ضوضاء عالية تجعلها غير قادرة على كسر التشفير، أو تمتلك عددًا غير كافٍ من الكيوبِتات. على سبيل المثال، نظام Caltech neutral-atom صاحب الرقم القياسي الحالي يضم 6,100 كيوبِت فيزيائي، لكنه غير قادر على كسر RSA-2048 رغم أن التقديرات تشير إلى أن المهمة تتطلب حوالي 4,000 كيوبِت منطقي فقط.

يكمن السبب في أن تقدير الـ4,000 كيوبِت يعتمد على نموذج مثالي يفترض كيوبِتات محلية خالية من الخطأ، ولا يأخذ في الحسبان الضوضاء الحقيقية. ببساطة، هذا العدد هو المطلوب لتشغيل دائرة Shor لكسر RSA-2048 في بيئة خالية من الأخطاء — وهذا النوع من الكيوبِتات يسمى “كيوبِت منطقي”.

الأنظمة الأقل عرضة للخطأ مثل أنظمة الأيونات المحصورة ومنها Quantinuum Helios وصلت إلى 98 كيوبِت فيزيائي تعمل كـ48 كيوبِتًا منطقيًا مصحّحًا للخطأ، أي بمعدل كيوبِت منطقي واحد لكل كيوبِتين فيزيائيتين. أما أجهزة الحوسبة الكمية العالمية القائمة على البوابات فقد وصلت إلى 1,180 كيوبِت مع شركة Atom Computing أول نظام من هذا النوع يتجاوز حاجز الألف كيوبِت أواخر عام 2023.

بشكل عام، لا تزال الحواسيب الكمية الحالية بعيدة جدًا عن تهديد معايير التشفير السائدة. ومع ذلك، يختلف الخبراء حول المدة التي ستستغرقها لسد هذه الفجوة؛ فبعضهم يتوقع تقدّمًا خطيًا، بينما يرى آخرون أن طفرة بحثية كبرى قد تُسرّع الوصول إلى الحوسبة الكمية الفعّالة، خاصة مع تدفق الاستثمارات الضخم.

التهديد الكمّي الذي نواجهه اليوم

رغم أنه من غير المحتمل أن تتمكّن الحواسيب الكمية من كسر التشفير الحديث في المستقبل القريب، فإن وجودها المحتمل يفرض تهديدًا راهنًا. هناك هجوم يعرف باسم “اجمع الآن، وافك التشفير لاحقًا”، حيث يقوم المهاجمون بجمع البيانات وتخزينها إلى حين توفّر التكنولوجيا اللازمة لفك تشفيرها.

هذا النوع من الهجمات لا يؤثر على البيتكوين، لأنه لا يستخدم التشفير لحماية أموال المستخدمين من السرقة، بل لضمان أن المالك الشرعي وحده يستطيع الوصول إلى مفاتيحه. وبمجرد أن يعتمد البيتكوين أنظمة مقاومة للكمّ في الوقت المناسب، سيظل آمنًا.

لكن هذا الهجوم يشكّل خطرًا على أي شخص يعتمد على التشفير لحماية معلومات حساسة على المدى الطويل. فمثلاً، المعارض السياسي في دولة شمولية يحتاج إلى ضمان بقاء بياناته محمية بعد 10 أو 15 أو 20 عامًا.

قال جيانلوكا دي بيلا، الباحث المتخصص في العقود الذكية والبرهان الصفري، لـCointelegraph مؤخرًا: “ينبغي أن ننتقل الآن” إلى معايير التشفير المقاومة للكمّ لهذا السبب بالذات. وأضاف أن الحوسبة الكمية التجارية العملية قد تكون على بُعد 10 أو 15 عامًا، لكنه حذّر من أن “الجهات الكبرى مثل مايكروسوفت أو غوغل قد تمتلك حلًا خلال بضع سنوات.”