تكنولوجيا: تحديث Gemini يرفع جودة فيديوهات الذكاء الاصطناعي بدعم عدة صور مرجعية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بينما يظل Sora 2 من OpenAI غير متاح في أوروبا، تواصل جوجل تحسين أداء نموذجها المنافس Veo. وبعد إطلاق Veo 3.1 في منتصف أكتوبر، دمجت جوجل النموذج رسميًا داخل تطبيق Gemini على الهواتف والحاسب. ويعالج التحديث الجديد واحدة من أكبر التحديات، إذ يتيح للمستخدمين رفع عدة صور مرجعية إلى جانب الوصف النصي.

وبحسب الإعلان المنشور على حساب تطبيق Gemini في منصة X، يمكن للمستخدم استخدام صورة لتحديد شكل الشخصية، وأخرى لتحديد الخلفية، وثالثة لطابع الأسلوب البصري. ثم يقوم التوجيه النصي بضبط كيفية دمج هذه العناصر داخل الفيديو الناتج من الذكاء الاصطناعي بشكل أدق وأكثر قابلية للتحكم.

ورغم أن الميزة ليست جديدة بالكامل، حيث ظهرت سابقًا داخل أداة Flow لصناعة الفيديو بالذكاء الاصطناعي عبر خاصية Ingredients to Video، إلا أن جوجل وسّعت نطاقها الآن لتشمل تطبيق Gemini مباشرة، بدلًا من حصرها في أدوات المطورين مثل Flow وVertex AI.

وتؤكد جوجل أن عملية طرح الميزة للمستخدمين قد بدأت بالفعل.

المصدر