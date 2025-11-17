تكنولوجيا: YouTube TV وديزني يتوصلان لاتفاق جديد لسنوات يشمل عودة ESPN وABC وغيرها من القنوات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد ما يقرب من أسبوعين من انقطاع قنوات ديزني على YouTube TV، توصلت جوجل وديزني أخيرًا إلى اتفاق جديد يمتد لعدة سنوات، أعاد قنوات ESPN وABC وغيرها للعمل فورًا.

بدأت الأزمة عندما انتهى العقد السابق بين الطرفين في 30 أكتوبر، ما أدى لاختفاء قنوات مهمة مثل ESPN وABC وFX من الخدمة أثناء استمرار المفاوضات.

وتسبّب ذلك في تأثيرات واسعة على خدمات أخرى من جوجل، لكن الطرفين نجحا في إنهاء الخلاف في 14 نوفمبر باتفاق طويل الأمد.

أكدت YouTube TV أنها توصلت إلى اتفاق يحافظ على قيمة الخدمة ويوفر مرونة مستقبلية، مشيرةً إلى أن المشتركين سيلاحظون عودة القنوات تدريجيًا، بالإضافة إلى استعادة تسجيلاتهم في المكتبة، مع الاعتذار عن فترة الانقطاع.

من جانبها، أوضحت ديزني أن الاتفاق يشمل توزيع شبكتها الكاملة على YouTube TV، أبرزها:

كل قنوات ESPN

قناة ABC

قنوات Disney وFreeform وFX وNational Geographic

توفير خدمة ESPN Unlimited الجديدة لمشتركي YouTube TV دون تكلفة إضافية

إتاحة محتوى حي وعند الطلب من ESPN Unlimited داخل YouTube TV

إدراج بعض القنوات ضمن باقات متخصصة

إمكانية دمج باقة Disney+ وHulu ضمن عروض YouTube المختارة

وكانت تقارير قد ذكرت أن YouTube TV فضّلت في البداية عقدًا لمدة عام فقط استعدادًا للنمو الكبير المتوقع للخدمة. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت آثار الخلاف السابقة، مثل توقف Movies Anywhere على Google Play ومنع شراء أفلام ديزني عبر Google TV، ستُحل قريبًا، إذ لم تعد هذه الميزات بعد.

المصدر