تكنولوجيا: بلومبيرج تكشف ماذا سيحدث فعليًا مع iPhone Air 2

شهد محبو iPhone Air أسبوعًا مليئًا بالتقارير المتضاربة. في البداية، ذكرت The Information أن أبل أوقفت تطوير iPhone Air 2 بسبب ضعف المبيعات. ثم ظهر تقرير آخر يؤكد أن الهاتف لم يُلغَ بل تأجل ستة أشهر فقط ليصل في ربيع 2027 بدلًا من خريف 2026.

لكن مارك غورمان من بلومبيرج أوضح الصورة بشكل أدق. يقول إن iPhone Air 2 لم يكن مخططًا لإصداره العام المقبل أصلًا، وهو ما ينفي فكرة أن أبل أرجأت الإطلاق بسبب أرقام المبيعات.

وبدلًا من التركيز على إضافة كاميرا ثانية كما ادعت بعض التقارير، تعمل أبل على تجهيز الهاتف بمعالج جديد بتقنية 2 نانومتر، وهو ما سيرفع أداء البطارية ويقدم تحسينات كبيرة. وتشير التسريبات إلى أن شريحة A20 ستُبنى على الجيل الثاني من عملية N2 لدى TSMC.

أما بالنسبة لفكرة الكاميرا المزدوجة، فيرى غورمان أنها احتمال ضعيف، لأن مساحة الكاميرا في الجهاز مزدحمة بالفعل، ولأن إضافة كاميرا واسعة الزاوية (وهي الأقل استخدامًا) لا تبدو خطوة منطقية لهاتف مبيعاته محدودة. ويفترض أن هذا التغيير قد يحدث فقط إذا انتقلت لغة تصميم كاميرات iPhone Fold إلى باقي الأجهزة لاحقًا.

وتتوقع أبل أن يمثل iPhone Air ما بين 6% و8% من مبيعات الآيفون الجديدة، وهي نسبة مشابهة لـ iPhone 16 Plus. أما عن موعد الإصدار، فيشير غورمان إلى أن أبل ستكشف خريف 2026 عن iPhone 18 Pro و iPhone 18 Pro Max و iPhone Fold، ثم تُطلق بعد نحو ستة أشهر iPhone 18 و iPhone 18e وربما نسخة محدَّثة من iPhone Air. ويرجّح أن تعتمد أبل هذا النمط سنويًا بإطلاق خمس إلى ستة أجهزة كل عام.

ويؤكد غورمان في النهاية أن iPhone Air يُستخدم داخل أبل كنقطة اختبار للتقنيات التي ستظهر في iPhone Fold، سواء في المواد أو التصغير أو المكوّنات الداخلية والبطارية وطرق تحسين الأداء.

