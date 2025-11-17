تكنولوجيا: أبل تتجه للتركيز على Mac Studio مع غياب أي تحديث قريب لـ Mac Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تم تحديث Apple Mac Pro آخر مرة في 2023 بمعالج M2 Ultra، مما وضعه في مواجهة أجهزة الكمبيوتر المكتبية عالية الأداء التي تعمل بنظام ويندوز والمعتمدة على Intel وAMD.

منذ ذلك الحين، شهدت سوق أجهزة ويندوز المكتبية العديد من المعالجات الجديدة، بينما لم تُعلن أبل عن أي تحديث لجهازها المكتبي المخصص للأداء العالي.

وفقًا لتقارير مارك غورمان، يبدو أن أبل لا تخطط لتحديث Mac Pro في أي وقت قريب، حيث ذكر أن الشركة “تخلّت إلى حد كبير عن Mac Pro”.

وأوضح المحلل أن Mac Studio أصبح المنتج الذي تم اختياره لتمثيل مجموعة أجهزة أبل المكتبية الاحترافية حاليًا. كما كشف غورمان أن أبل ألغت فكرة إطلاق شريحة M4 Ultra، ما أدى إلى إلغاء Mac Pro الذي كان من المتوقع أن يدعم هذه الشريحة.

يشير هذا التحول في استراتيجية المنتجات إلى أن المعالج المكتبي التالي عالي الأداء سيكون Apple M5 Ultra، والذي سيدعمه جهاز Mac Studio وليس Mac Pro.

ومع ذلك، هذا لا يعني أن أبل تنوي إيقاف Mac Pro بالكامل، بل يشير إلى أن جهاز البرج المكتبي لن يحصل على تحديث كبير خلال 2026. ومن المحتمل أن تقدم الشركة تحديثًا مناسبًا في 2027، ربما مع شريحة M5 Ultra.

المصدر