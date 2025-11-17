بالصورة.. صحيفة “الغارديان” البريطانية تهاجم القيادي بمليشيا الدعم السريع “الربيع عبد المنعم” وتؤكد حذف حساباته على منصات التواصل الاجتماعي

نشر الصحفي السوداني, البارز مزمل أبو القاسم, عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, ترجمة لتقرير نشرته صحيفة ظهر “الغارديان” البريطانية, عن القيادي بمليشيا الدعم السريع, عبد المنعم الربيع.

ووفقاً لما جاء في التقرير فقد أكدت الصحيفة, أن مواطن بريطاني يقيم في شيفيلد في بث مباشر على تيك توك وهو يضحك بينما كان أحد مقاتلي قوات الدع..م الsريع في السودان يتفاخر بق..تله أعداداً كبيرة من المدنيين في مدينة الفاشر.

المقطع، الذي بُث في 27 أكتوبر، واحد من مئات الفيديوهات التي ينشرها عبد المنعم الربيع (44 عاماً)، والذي يعلن فيها دعمه لقوات الدع..م السsريع والانتهاكات الواسعة ذات الطابع العرقي التي ارتُكبت في دارفور غربي السودان.

يُعد الربيع أحد أبرز الوجوه الدعائية لقوات الدع..م الsريع على منصات التواصل، وقد زار دارفور مرتين على الأقل منذ اندلاع الحرب، وينشر يومياً تقريباً تسجيلات يتابعها عشرات الآلاف على تيك توك ويوتيوب ومنصة “إكس”.

ودعا أفراد من الجالية السودانية في بريطانيا السلطات إلى اتخاذ إجراءات بحقه، متهمين إياه بالتحريض على الكراهية وتمجيد العنف.

وقال عبد الله أبو قردة، رئيس جمعية الجاليات الدارفورية في المملكة المتحدة: “لا ينبغي أن تكون حرية التعبير غطاءً لخطاب الكراهية أو التحريض على العنف. نطالب السلطات بالتحرك الجاد لمنع نشر هذا المحتوى ومحاسبة المتورطين.”

لا تتوافر معلومات كثيرة عن حياة الربيع في بريطانيا، إلا أن بعض المقاطع التي نشرها تُظهر أنه عمل سابقاً كسائق تاكسي في شيفيلد. وقد طلبت “الغارديان” منه التعليق دون استجابة.

في بث مباشر على تيك توك بتاريخ 27 أكتوبر، شارك الربيع شخصية من قوات الدع..م الsريع تُدعى “ظافر”، إلى جانب مقاتل نشط يُعرف باسم “أبو لو لو” ظهر في عدة فيديوهات من داخل الفاشر وهو يشارك في قتل مدنيين عُزّل.

وفي أحد المقاطع قال أبو لولو: “اليوم قت..لت 2000 شخصاً، ثم توقفت عن العد. سأبدأ من جديد.” ليقابل الربيع ذلك بالضحك. كما استخدم الربيع أثناء البث عبارات مسيئة لمكونات عرقية محلية في دارفور.

عقب استفسار الصحيفة، أعلنت منصة تيك توك إغلاق حساب الربيع الذي كان يضم 240 ألف متابع بسبب “انتهاك سياسات المنصة المتعلقة بالسلوك العنيف والإجرامي”.

كما حذف يوتيوب حسابه الذي احتوى على مواد تعود إلى ديسمبر 2023 لارتباطها بـ”منظمات إجرامية أو متطرفة”.

وأوضحت تيك توك أنها تعتمد على التكنولوجيا وفِرق التدقيق لمراجعة المحتوى، بما في ذلك البث المباشر، الذي لا يبقى منشوراً بعد انتهائه، ما يسمح للمحتوى التحريضي بالانتشار دون رصد إلا إذا قام المتابعون بتسجيله.

أما منصة “إكس”، فقد حذفت حسابات الربيع عدة مرات، لكنه ينجح في كل مرة بإنشاء حسابات جديدة تجذب المتابعين بسرعة.

جاء ذلك في وقت أكدت فيه صور أقمار صناعية—حلّلها باحثون من جامعة ييل—وجود بقع دماء واضحة في شوارع الفاشر، إضافة إلى مؤشرات على حفر مقابر جماعية، وذلك بعد سيطرة قوات الدع..م الsريع على المدينة الشهر الماضي.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في يناير أن تلك القوات ارتكبت “إبادة جماعية” خلال الصراع.

ويصف الباحث السوداني المقيم في بوسطن، محمد سليمان، الربيع بأنه أحد أكثر ناشطي قوات الدع..م الsريع تأثيراً على الإنترنت، مؤكداً أن المحتوى الدعائي الذي ينشره يلعب دوراً مهماً في تعزيز رواية الملي..شيا وتبرير الحرب.

كما يرد اسم الربيع في طلب رسمي تقدّم به يَسلم الطيب—وهو مقيم بريطاني احتجزته قوات الدع..م الsريع في بداية الحرب—يدعو فيه الحكومة البريطانية إلى فرض عقوبات على شخصيات متهمة بدعم تلك القوات. وقد حُذف العديد من مقاطع الربيع، لكن بعضها جرى أرشفته عبر منصة “السودان في الأخبار”.

وفي يونيو الماضي نشر الربيع فيديوهات من داخل الفاشر خلال زيارة لمناطق كانت تحت سيطرة قوات الدع..م الsريع.

ويقول المحامي السوداني المتخصص في حقوق الإنسان مهند النور إن قدرة الربيع على الوصول إلى مناطق القتال ولقاء قادة قوات الدع..م الsريع تشير إلى أن دوره يتجاوز كونه مجرد مؤيد عبر الإنترنت.

وأوضح: “هناك كثيرون ينشرون خطاب الكراهية، لكن قلة منهم تصل إلى الميدان وتلتقي قادة قوات الدع..م الsريع أو تقف فوق الدبابات. هذه الأمور تذكّرنا بأن خطاب الكراهية كان الشرارة الأولى في حروب مثل رواندا.”.