تكنولوجيا: أبل تواجه حكم قضائي بـ 634 مليون دولار في نزاع براءة اختراع حول Apple Watch مع Masimo

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أصدرت هيئة محلفين فيدرالية في كاليفورنيا حكمًا لصالح Masimo في معركة براءات الاختراع مع أبل حول ميزة قياس نسبة الأكسجين في الدم في Apple Watch، ومنحت الشركة 634 مليون دولار كتعويضات، مؤكدة أن أبل انتهكت براءة اختراع Masimo الخاصة بأجهزة قياس النبض منخفضة الطاقة.

ركزت القضية على ما إذا كان Apple Watch يُصنّف كـ “جهاز مراقبة المرضى” وفق براءة Masimo. استخدمت Masimo ميزة إشعار ارتفاع معدل ضربات القلب في الساعة كدليل على أن الجهاز يراقب المستخدم بدقة تصل إلى 95%، بينما جادلت أبل بأن الميزة تعمل فقط عندما يكون المستخدم ثابتًا لمدة 10 دقائق، ما يمنحها استثناءً من فئة أجهزة المراقبة المستمرة.

رأت هيئة المحلفين أن Apple Watch تُعد جهاز مراقبة مرضى لغرض براءة Masimo، وبالتالي انتهكت أبل براءة اختراع جهاز قياس الأكسجين في الدم، التي انتهت صلاحيتها في 2022.

ويغطي الحكم 43 مليون وحدة Apple Watch المباعة بالميزة المخالفة، مع تحديد التعويض النهائي عند 634 مليون دولار، بعد أن طالبت أبل بتحديد التعويض بين 3 و6 ملايين دولار، بينما طالبت Masimo بمبلغ يصل إلى 749 مليون دولار.

وقالت Masimo إن الحكم يمثل “انتصارًا كبيرًا في جهودها المستمرة لحماية ابتكاراتها وملكية فكرها”. فيما صرحت أبل بأن Masimo رفعت دعاوى ضدها في عدة محاكم وادعت بأكثر من 25 براءة اختراع، تم رفض أغلبها.

