تكنولوجيا: Unisoc T9300 تقود هواتف الفئة المتوسطة بكاميرات 200 ميجابكسل واتصالات فضائية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - Unisoc أطلقت بهدوء شريحة T9300 5G الجديدة خلفًا لشريحة T8300 العام الماضي. تعتمد الشريحة على تصميم ثماني النوى مع نواة Cortex-A78 للأداء بسرعة تصل إلى 2.4 غيغاهرتز، مدعومة بنوى Cortex-A55 للكفاءة.

وتعد الشركة بتحسين كفاءة الطاقة بنسبة 38% مقارنة بالجيل السابق. وتسجل الشريحة حوالي 550,000 نقطة على AnTuTu V10، بزيادة طفيفة عن T8300 التي تسجل نحو 515,000 نقطة، وتضم وحدة معالجة رسوميات Mali-G57 ثنائية النوى، وتدعم ذاكرة LPDDR4X وتخزين UFS 2.2.

فيما يخص الشاشة، تدعم الشريحة دقة FHD+ مع معدل تحديث 144 هرتز أو دقة 1.5K مع 90 هرتز، وتتعامل مع محتوى HDR10+.

كما تتضمن تقنيات عرض مثل VideoPQ لتحسين التباين الديناميكي، وVRR لمعدل التحديث المتغير، وأنماط حماية العين للضوء الأزرق وأشعة الشمس والرؤية الليلية، إضافة لدعم صوت HiFi ومحرك الألعاب Miracle Gaming من Unisoc.

وتتفوق T9300 على سابقتها في قدرات التصوير، حيث تأتي بمحرك الصور Vivimagic من الجيل السابع ومعالج ISP رباعي النوى، ما يمكّنها من دعم كاميرات رئيسية تصل إلى 200 ميجابكسل أو إعدادات مزدوجة 20+20 ميجابكسل. كما حسّنت الشريحة تقليل الضوضاء باستخدام MFNR وTNR، مع خوارزمية 3A 5.0 لتحسين سطوع الوجه ودقة التركيز والمدى الديناميكي.

ولتصوير الإضاءة المنخفضة، توفر الشريحة خوارزمية Raw متعددة الإطارات والتعرضات Super Night Scene XDR مع تحسين تقطيع الصور للذكاء الاصطناعي.

على صعيد الاتصال، تدعم T9300 شبكات من 2G حتى 5G، بما في ذلك 5G SA وNSA، وعرض نطاق 100 ميجاهرتز، واتصال ثنائي الشريحة مع VoNR مزدوج.

كما حسّنت الشركة استهلاك الطاقة في سيناريوهات 5G النموذجية بنسبة تزيد عن 20%. وأهم ما يميز الشريحة هو دعم NR NTN للاتصال بالأقمار الصناعية وفق معيار 3GPP R17، ما يتيح التواصل المباشر عبر الأقمار دون الحاجة لإشارة خلوية تقليدية، كما أنها جاهزة للعمل مع أحدث أنظمة Android 16.

