بالصور- نجوم هوليوود يتألّقون تحت الأمطار… وتوم كروز يتوَّج بواحدة من أهم جوائز مسيرته

دبي - فريق التحرير: على الرّغم من الأمطار الغزيرة والرّياح الّتي تجتاح لوس أنجلوس، فقد فُتِحت السّجّادة الحمراء رسميًّا لحفل Governors Awards.

وكان من أوائل الحاضرين أريانا غراندي، جيريمي سترونغ، وإيل فانينغ، جنيفر لوبيز، داكوتا جونسون، سينثيا إريفو، وغيرهم من النّجوم.

يُعدّ الحفل السّنويّ السّادس عشر للأكاديميّة (AMPAS) محطّة مهمّة لمتسابقي موسم الجوائز، إذ تمّ خلاله تقديم جوائز شرف لكلّ من توم كروز، ديبي ألين، ومصمّم الإنتاج وين توماس، فيما نالت دولي بارتون جائزة جان هيرشولت الإنسانيّة.

حصل توم كروز على تكريم كبير خلال حفل جوائز حكّام الأكاديميّة لعام ٢٠٢٥، إذ نال مساء السّادس عشر من نوفمبر جائزة الأوسكار الشّرفيّة، وقدّمها له المخرج أليخاندرو غونزاليس إيناريتو الّذي يشارك كروز في بطولة فيلم جديد لم يُعلَن عن عنوانه بعد، من المقرّر إطلاقه في أكتوبر ٢٠٢٦.

وعند اعتلائه المسرح، استغلّ النّجم العالميّ الفرصة ليحيّي جميع العاملين في صياغة السّينما، مؤكّدًا قوّة الفنّ السّابع وفرادته في جمع البشر.

وقال كروز: “السّينما تأخذني حول العالم. تساعدني على تقدير الاختلافات واحترامها. وتُظهر لي إنسانيّتنا المشتركة، ومدى تشابهنا في أمور كثيرة. ومهما كانت أماكن انطلاقنا، فإنّنا في صالة السّينما نضحك معًا، نشعر معًا، ونأمل معًا… وهذه هي قوّة هذا الفنّ.”

ثمّ أضاف: “لهذا الأمر أهميّة… ولهذا يهمّني. فصياغة الأفلام ليست مجرّد ما أفعله، بل هي ما أنا عليه.”

وظهر نجم Mission: Impossible مرتديًا بذلة رسمية سوداء للمناسبة، قبل أن يتطرّق إلى طفولته وبدايات علاقته بالسّينما.

وقال: “بدأ عشقي للسّينما في سنّ مبكرة جدًّا، منذ ما قبل أن أستطيع تذكّر نفسي. كنت طفلًا صغيرًا في قاعة مظلمة، ورأيت شعاع الضّوء يشقّ الغرفة ويمتدّ إلى الشّاشة ليكشف عالمًا انفجر أمامي. كان العالم فجأة أكبر بكثير ممّا أعرفه.”

وتابع: “حضارات كاملة، وحيوات مختلفة، ومناظر طبيعيّة لا نهاية لها انكشفت أمامي. وقد أشعل ذلك في داخلي شيئًا… أشعل شغفًا بالمغامرة، وبالمعرفة، وبفهم الإنسان، وابتكار الشّخصيّات، ورواية القصص، ورؤية العالم. لقد فتح عينيّ ووسّع خيالي لإمكانيّة أن تتجاوز الحياة حدود ما عرفته حينها.”

وختم قائلا: “ذلك الشّعاع من الضّوء فتح في داخلي رغبة لاكتشاف العالم… وما زلت أتّبعه منذ ذلك الحين.”

وقد نال كروز الّذي أحرز أربع ترشيحات أوسكار خلال مسيرته: أفضل ممثّل عن Born on the Fourth of July و Jerry Maguire، أفضل ممثّل مساعد عن Magnolia، وأفضل فيلم كمنتج لـ Top Gun: Maverick— جائزته داخل قاعة راي دولبي في لوس أنجلوس إلى جانب المكرّمين دولي بارتون، ديبي ألين، ووين توماس.

يُعدّ Governors Awards من أهم التّكريمات الّتي تمنحها أكاديميّة فنون وعلوم الصّور المتحركة، إذ يحتفل بإنجازات استثنائيّة ومسيرات فنّيّة طويلة كان لها أثر عميق في السّينما.

ويُعرف الحفل عادةً بطابعه العاطفيّ، إذ تُلقى الكلمات بلا قيود زمنيّة ولا حضور لكاميرات البثّ التّلفزيونيّ، هذا ما يسمح للأصدقاء والزّملاء بتقديم تحيّة صادقة للمكرّمين بجائزة الأوسكار الشرفية، وغالبًا ما يكونون في مراحل متقدّمة من حياتهم المهنيّة.

يُكرّم هذا الحدث الإنجازات التي يمنحها مجلس حكّام أكاديميّة فنون وعلوم الصّور المتحرّكة.

وشملت قائمة الحاصلين على هذه الجوائز أساطير مثل شيرلي تمبل، جودي جارلاند، تشارلي تشابلن، والت ديزني، فريد أستير، جين كيلي، كاري غرانت، سيدني بواتييه، فرانسيس فورد كوبولا، أنجلينا جولي، سبايك لي وغيرهم الكثير.