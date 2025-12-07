أول حلقات MrBeast المصوّرة في السعودية تحقق ملايين المشاهدات وتثير تفاعلاً عالميًا واسعًا

دبي - فريق التحرير: نشر صانع المحتوى العالمي جيمي دونالدسون المعروف بـ: MrBeast، مساء يوم (السبت) حلقة جديدة عبر قناته على منصة يوتيوب، بعنوان”100 Pilots Fight For A Private Jet” :، والتي تُعد أول أعماله المصوّرة في المملكة العربية السعودية، محققة انتشارًا كبيرًا فور صدورها، إذ تجاوزت ملايين المشاهدات بعد نشر الفيديو، إلى جانب آلاف التعليقات، في مؤشر على قوة الحضور العالمي لأعماله الضخمة.

وتعتمد الحلقة على مشاركة ١٠٠ طيّار من عدة دول في منافسة كبرى للفوز بجائزة استثنائية عبارة عن طائرة خاصة تقدّر بـ ٢.٤ مليون دولار، ضمن إطار بصري ينسجم مع أسلوب MrBeast القائم على إنتاج تجارب ضخمة متعددة المشاركين.

وشهدت الحلقة منذ نشرها تفاعلاً واسعًا من الجمهور حول العالم، حيث انصبّت آراء المشاهدين على حجم الإنتاج، وسرعة الإيقاع، وطبيعة المنافسة، مع تداول كبير لمقاطع من الحلقة على المنصات الاجتماعية خلال الدقائق الأولى من إطلاقها.

ويأتي هذا الاهتمام العالمي بالتزامن مع الأجواء الترفيهية التي تعيشها الرياض خلال الفترة الحالية، حيث تستقطب المدينة أعدادًا كبيرة من الزوار عبر فعاليات متنوعة، من بينها منطقة بيست لاند (Beast Land) التي افتُتحت في ١٣ نوفمبر الماضي ضمن موسم الرياض ٢٠٢٥، والمستوحاة من عالم MrBeast.

ويعكس هذا التزامن حالة الزخم الترفيهي التي تشهدها المملكة، وما تحظى به التجارب العالمية من تفاعل واسع لدى الجمهور المحلي والدولي.