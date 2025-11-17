انت الان تتابع خبر السّامرائي: العراق مقبل على مرحلة تتطلب شراكات حقيقية مع الدول الصديقة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لتحالف العزم في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "رئيس تحالف العزم مثنّى السّامرائي استقبل السفير التركي لدى العراق أنيل بورا إينان"، مبينا انه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين بغداد وأنقرة عقب نجاح الانتخابات التشريعية السادسة، مؤكدين أهمية تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين خلال المرحلة المقبلة".

وأكد السّامرائي أن "العراق مقبل على مرحلة تتطلب شراكات حقيقية مع الدول الصديقة وفي مقدمتها تركيا"، مشدداً على "أهمية التعاون في ملفات التنمية والاستقرار ودعم المشاريع الحيوية".

من جانبه أعرب السفير التركي عن تهانيه بنجاح العملية الانتخابية، مؤكداً "حرص بلاده على توسيع التعاون بين الجانبين بما يخدم مصالح الشعبين".