تبوك الزراعية السعودية تعقد الجمعية العامة 10 ديسمبر لمناقشة تخفيض رأس المال 52.94%

تعقد شركة تبوك للتنمية الزراعية، اجتماع الجمعية العامة للمساهمين (الاجتماع الثالث)، بتاريخ 10 ديسمبر 2025م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة، لمناقشة تخفيض رأسمال الشركة بنسبة 52.94%.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الاثنين، تناقش الجمعية خلال الاجتماع توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأسمال من 39177 مليون ريال إلى 184.36 مليون ريال، بإلغاء 20.74 مليون سهم بواقع سهم لكل 1.89 سهم مملوك.

ونوهت الشركة إلى أن عملية تخفيض رأس المال تهدف إلى إعادة هيكلة رأسمال الشركة لإطفاء ‏الخسائر المتراكمة.‏

كما لفتت إلى أنه في حال الموافقة سيكون قرار التخفيض نافذاً على مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية، المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية.

وأكدت الشركة أنه لا يوجد تأثير لتخفيض رأسمال الشركة على التزاماتها المالية، أو عملياتها، أو أداء الشركة المالي، أو التشغيلي، أو التنظيمي.

وتناقش الجمعية خلال الاجتماع تعديل النظام الأساس للشركة بما يتواءم مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترتيب مواد نظام الشركة الأساس وترقيمها، لتتوافق مع التعديلات المقترحة.

ويتضمن جدول الأعمال التصويت على إلغاء قرار الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ25 سبتمبر 2024م بخصوص الموافقة على توصية مجلس الإدارة بالتخارج من الاستثمار بشركة مصادر الأعلاف الزراعية.

كما يتم التصويت على تعديل المادة 7 من نظام الشركة الأساس، المتعلقة برأس المال، والمادة 8 المتعلقة بالاكتتاب في الأسهم.