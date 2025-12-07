شكرا لقرائتكم خبر السياحة السعودية تزيّن أشهر ساحات لندن وتقدم تجارب لا تُنسى ضمن حملة "ماستركارد" العالمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مع استمرار الحملة العالمية "35 مليون سبب لزيارة المملكة" التي أطلقتها ماستركارد عبر منصتها Priceless.com لتقديم السعودية للعالم كوجهة نابضة بالتجارب الاستثنائية التي "لا تُقدّر بثمن"، تتجه الأنظار مجدداً نحو المملكة مع الكشف عن تجارب جديدة بالكامل، بالتزامن مع حضور لافت للحملة في شوارع لندن الشهيرة، وتحديدًا ساحة "هولاند بارك" التي ازدانت بصور من الوجهات السياحية السعودية.

وتضع الحملة، التي اختارت السعودية كوجهة سياحية رسمية، الزوار أمام سلسلة من التجارب الأصيلة الممتدة من العلا والدرعية، وصولاً إلى سواحل البحر الأحمر، عبر منصة Priceless.com/SaudiArabia الخاصة بحاملي بطاقات ماستركارد حول العالم.

وتعكس تلك التجارب السياحية تنوّع المملكة وتزيد من جاذبيتها للمسافرين الباحثين عن أنشطة وفعاليات مميزة، يعيشها السائح بروح المكان الأصيلة كما لو كان واحداً من أهالي هذه الوجهات العريقة.

وتتصدر هذه التجارب أمسية استثنائية تمنح الزوار فرصة عيش الثقافة السعودية عبر جولة خاصة في حي الطريف التاريخي بالدرعية والمسجل في قائمة اليونسكو، تتبعها تجربة عشاء راقٍ في مطعم «ميز» الذي يحتفي بنكهات المطبخ السعودي، فيما يصحب مرشد سعودي محلي الضيوف في رحلة لأهم المعالم التي تحكي قصص الدولة السعودية الأولى.

كما تشمل التجارب تجربة غوص فريدة في البحر الأحمر على الساحل الغربي للمملكة، حيث المياه الصافية والشعاب المرجانية التي تعد من الأندر عالمياً. تبدأ التجربة باستقبال فاخر داخل مركبة كهربائية صديقة للبيئة، ثم الانتقال بزورق خاص إلى فيلا فاخرة مطلة على البحر، قبل الانطلاق في جولات غوص بإشراف مدربين محليين متخصصين.

وفي شمال غرب المملكة، تتيح الحملة تجربة يوم كامل في العلا برفقة الحكواتي والمصور السعودي عبدالعزيز البلوي، وتشمل زيارة موقع الحجر، أول موقع سعودي مدرج في قائمة اليونسكو، إضافة إلى جولة ميدانية لاستكشاف النقوش القديمة والقنوات المائية، ومن ثم اختتام اليوم في استراحة شاي بأجواء سعودية أصيلة.

وتعكس الحملة، بحضورها البارز على واجهات لندن المزدحمة، مكانة السعودية كواحدة من أسرع الوجهات السياحية نمواً في العالم، ومركزاً للقصص والتجارب الأصيلة التي يبحث عنها المسافرون من مختلف دول العالم: من مغامرات البحر الأحمر، وأصالة العلا، وعبق التاريخ في الدرعية، إلى روح الضيافة السعودية التي يحملها أبناء المملكة لكل زائر.