شرطة أبوظبي تنظم زيارة لمتحف المقطع

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

نظمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي زيارة خاصة إلى متحف المقطع في أبوظبي، شارك فيها عدد من منتسبي الشرطة من أصحاب الهمم؛ وذلك بتنظيم مركز إسعاد العاملين والإيجابية الوظيفية وفرع دعم وتمكين أصحاب الهمم، في إطار فعاليات شرطة أبوظبي للاحتفال باليوم العالمي لأصحاب الهمم الذي يصادف الثالث من ديسمبر من كل عام.

واطلع المشاركون، خلال الزيارة، على تاريخ المقطع والموروث الشرطي القديم، وما يجسده المتحف من قيمة تاريخية وتراثية تعكس مسيرة الأمن في إمارة أبوظبي وتطور العمل الشرطي عبر العقود.

وأكد اللواء خليفة محمد الخييلي، مدير قطاع المالية والخدمات، أهمية إحياء هذا اليوم العالمي الذي يهدف إلى تعزيز حقوق أصحاب الهمم والاهتمام برفاهيتهم، مشيراً إلى أن دول العالم تولي في هذا اليوم اهتماماً خاصاً بدعم قضايا دمجهم وتمكينهم في مجتمعاتهم.

وأوضح أن شرطة أبوظبي تواصل تحقيق إنجازات نوعية في مجال دعم وتمكين أصحاب الهمم، إدراكاً منها لدورهم كشركاء فاعلين في مسيرة التطور والتميز، من خلال توفير بيئة عمل إيجابية وحاضنة تضمن لهم الوصول المتكافئ، وتمكنهم من إطلاق طاقاتهم وقدراتهم، وتعزيز مشاركتهم في مختلف مسارات الحياة المهنية والمجتمعية.

وأعرب المشاركون عن تقديرهم لشرطة أبوظبي على هذه المبادرة التي تجسد اهتمامها بأصحاب الهمم، وتعكس حرصها المستمر على دمجهم، وتعزيز روح الانتماء والإيجابية في بيئة العمل.