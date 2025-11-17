البيتكوين يمحو مكاسب 2025 مؤقتًا مع نزيف سوق الكريبتو خلال عطلة نهاية الأسبوع

تام شمس - الاثنين 17 نوفمبر 2025 07:42 مساءً - محا البيتكوين مؤقتًا جميع مكاسبه منذ بداية العام بعد أن شهدت أسواق العملات المشفرة موجة هبوط حادة خلال عطلة نهاية الأسبوع، وذلك رغم إعادة فتح الحكومة الأميركية يوم الخميس وهو حدث كان من المتوقع أن يقدّم جرعة ارتياح للأسواق.

انخفض سعر البيتكوين (BTC) إلى 93,029 دولارًا يوم الأحد، متراجعًا بنسبة 25% عن أعلى مستوى سجّله في أكتوبر. وقد بدأ العام عند 93,507 دولارات.

ومنذ ذلك الحين، تعافى جزئيًا ليتداول قرب 94,209 دولارات، وفق بيانات CoinGecko.

معلومات سعر البيتكوين، بما في ذلك التغير منذ 1 يناير 2025. المصدر: CoinGecko

كان من المتوقع أن يكون هذا العام قويًا لسوق الكريبتو بعد تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 20 يناير وتشكيل أكثر الإدارات دعمًا للعملات المشفرة حتى الآن، مع تنفيذ معظم وعوده.

وقد رافق هذا الزخم التنظيمي انفجار في اعتماد الشركات للبيتكوين في خزائنها، إضافة إلى زيادة التدفقات إلى صناديق البيتكوين الفورية المتداولة في البورصة.

لكن حرب الرسوم الجمركية التي يشنها ترامب وإغلاق الحكومة الأميركية الذي انتهى يوم الخميس بعد رقم قياسي بلغ 43 يومًا ساهمَا في عدة موجات هبوط مزدوجة الرقم لأسعار البيتكوين خلال العام.

الحيتان تبطئ وتيرة الصعود

من العوامل المهمة وراء تراجع البيتكوين قيام “الحيتان” والمستثمرين القدامى ببيع جزء من مقتنياتهم، مما يضغط على الصعود حتى في ظل الأخبار الإيجابية في الصناعة.

غير أن محللي Glassnode قالوا الأسبوع الماضي إن رواية “حيتان OG تفرّغ محافظها” مبالغ فيها، موضحين أنها سلوك طبيعي في الأسواق الصاعدة، خصوصًا في المراحل المتأخرة منها.

وجاء في تحليلهم:

“هذا الارتفاع التدريجي يعكس زيادة ضغط التوزيع من المستثمرين القدامى وهو نمط نموذجي لجني الأرباح في نهاية الدورة الصاعدة، وليس خروجًا مفاجئًا للحيتان.”

وليس البيتكوين وحده المتأثر إذ تراجع الإيثيريوم (ETH) بنسبة 7.95% منذ بداية 2025، وهبط سولانا (SOL) بنسبة 28.3%، بينما تعرضت العملات البديلة الأخرى لخسائر أكبر.

نظرية الدورة الرباعية… هل ما تزال فعّالة؟

يشكك محللون أيضًا فيما إذا كانت نظرية الدورة كل أربع سنوات ما تزال تنطبق، رغم أن السوق أصبح اليوم أكثر دعمًا مؤسسيًا وتنظيميًا مما كان عليه في الدورات السابقة.

يُعد مات هوغان، المدير التنفيذي للاستثمار في Bitwise، من بين القلائل الذين يتوقعون ازدهارًا قويًا للبيتكوين في عام 2026، مدفوعًا بـ”أطروحة تآكل العملة” إلى جانب نمو التبني في العملات المستقرة، وترميز الأصول، والتمويل اللامركزي.

وقال هوغان يوم الأربعاء الماضي:

“أعتقد أن الأساسيات العميقة قوية للغاية… هي ببساطة أكبر من أن تبقى مكبوتة. ولهذا أرى أن عام 2026 سيكون عامًا جيدًا.”