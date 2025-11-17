a16z: توكنات الـArcade تُعد “لبنة أساسية” في تطوّر الكريبتو

تام شمس - الاثنين 17 نوفمبر 2025 07:42 مساءً - قال مسؤولون في شركة رأس المال المغامر a16z إن على مزيد من مشاريع العملات المشفرة التفكير في استخدام ما يشبه أميال الطيران لكن بصيغة قائمة على البلوكشين، من أجل توسيع قاعدة المستخدمين وتشغيل اقتصاداتهم الداخلية.

وفي تقرير نُشر يوم الخميس، أوضحت a16z أن أحد أكثر أنواع التوكنات التي لم تحظَ بالتقدير الكافي في عالم الكريبتو هو ما يسمى “توكنات arcade”.

تحافظ هذه التوكنات على قيمة شبه مستقرة داخل نظامٍ برمجي أو منتَجي معيّن، على غرار مكافآت أميال الطيران، أو نقاط بطاقات الائتمان، أو العملات المستخدمة داخل الألعاب. وهي تمكّن المستخدمين من أداء وظائف محددة داخل هذا النظام، بدلًا من الاحتفاظ بها بغرض المضاربة.

وجاء في التقرير: “رغم أن توكنات arcade ليست مناسبة لكل حالة استخدام، فإنها تمثل لبنة أساسية في تطور شبكات الكريبتو.”

وكتب الباحث في a16z سكوت ديوك كوميـمرز، ورئيس التكنولوجيا إيدي لازارين وآخرون:

“تمامًا كما تتيح العملات المستقرة أشكالًا جديدة من التجارة، وتمكّن توكنات الشبكات من مشاركة القيمة والحوكمة اللامركزية، فإن توكنات arcade يمكن أن تُشغّل الاقتصادات الرقمية على نطاق واسع.”

أمثلة على استخدام توكنات الـArcade

أشارت a16z إلى مشروع Blackbird الناشئ في مجال تكنولوجيا الضيافة، وتوكنه الأصلي FLY، بوصفه مثالًا على ذلك. فقد أطلق المشروع منصة مدفوعات Web3 للمطاعم في منتصف 2024، وصُمّم توكن FLY لمكافأة المستخدمين وتشجيعهم على اعتماد المنصة.

وجاء في التقرير:

“يسمح توكن Blackbird $FLY للمستخدمين باستبداله في أي مطعم مشارك. ويُدار هذا السلوك عبر طبقة بلوكشين مخصّصة تعمل بتوكن شبكة.”

وأشار التقرير إلى حالات استخدام أخرى:

“قد تستخدم شبكة حوسبة لامركزية مثلًا توكن شبكة لتأمين الحوافز بين مقدمي القدرة الحاسوبية، بينما تستخدم توكن arcade لخلق تأثيرات الشبكة بين العملاء.”

وأضاف الباحثون:

“أميال المسافر الدائم ونقاط المكافآت تشجع الولاء للعلامة التجارية ويمكن استخدامها لحجوزات الطيران أو الترقيات. والذهب الرقمي يسمح لك بشراء أو بيع عناصر داخل لعبة فيديو.”

وأوضحوا:

“بدلًا من منح مالكي التوكنات حقوق ملكية في النظام، تمنح توكنات arcade القدرة على الوصول إلى تطبيقات أو خدمات محددة؛ وأهم ما في الأمر أن قيمتها السوقية مصمّمة لتكون محدودة برمجيًا.”

يرى التقرير أن هذه التوكنات مفيدة بشكل خاص لـ”الاقتصادات القائمة على الإنفاق أو التكاملات مع العالم الحقيقي”.

وتشمل مزاياها: استقرار الأسعار وسهولة الاستخدام ما يجعل المستخدمين يفهمون ببساطة ما ينفقونه إضافة إلى سهولة المحاسبة وتبسيط اقتصاديات التوكن للمصدرين.

العملات المستقرة مقابل توكنات الـArcade

يشير التقرير أيضًا إلى أنه رغم إمكانية استخدام العملات المستقرة للأغراض نفسها، فإن ديناميكية توكنات arcade تمنح فرصًا فريدة.

فعلى سبيل المثال، يمكن للمُصدِرين طباعة توكنات arcade عند الحاجة لدعم نمو النظام كتمويلات ومنح وحوافز للمستخدمين والمطورين مع تشجيع المستخدمين على البقاء داخل الاقتصاد بدلًا من إنفاق الأموال خارجه.

لكن التقرير يوضح أن هذه التوكنات ليست ضرورية للجميع، إذ لا تفيد في البيئات ذات الطابع المضاربي، أو عندما يكون لدى الشبكة أو المنصة توكن قوي ونظام بيئي ناضج بالفعل.

وأضاف التقرير: “على سبيل المثال، شبكات البلوكشين من الطبقة الأولى التي تمتلك توكنات شبكة خاصة بها عادة لا تحتاج إلى توكنات arcade كي تعمل.”